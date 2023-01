Direttissima, linea a singhiozzo per i lavori

di Massimo Selleri

Parte la seconda fase di potenziamento infrastrutturale e tecnologico della linea ferroviaria Bologna-Prato. Da oggi iniziano i lavori di ammodernamento di un percorso che risulta far parte del lungo tragitto che va a comporre il corridoio Scandinavia – Mediterraneo. In questo modo saranno effettuati gli adeguamenti necessari per rientrare negli standard europei per il traffico delle merci, tenendo presente che si sta parlando del collegamento dei porti dell’area logistica costiera toscana e del sistema logistico e portuale emiliano-romagnolo con il centro e il nord dell’Europa, ma complessivamente tutto il traffico ferroviario ne beneficerà, in termini di regolarità e maggiore potenzialità della linea.

Questi vantaggi riguardano il futuro, mentre nell’immediato i pendolari che utilizzano questa linea avranno non pochi disagi dato che, a differenza della Porrettana dove i binari seguono una strada statale, in questo caso vengono attraversate tre valli e, con la provinciale tra Rioveggio e Vado chiusa per una frana, il trasporto sostitutivo diventa parecchio complicato. Ad ogni modo dalle dalle 9.30 di oggi vi sarà la chiusura della linea fra Pianoro e Prato fino alle 16.30 di domani. Lo stesso schema si ripeterà anche nel fine settimana successivo e in altri 16 week end individuati fra quelli non interessati da festività e ponti. Il servizio ferroviario sarà effettuato con treno solo fra Bologna e Pianoro, mentre sarà sostituito da autobus diretti fra Bologna e Prato, con autobus per Monzuno, che passeranno anche da Grizzana Morandi, San Benedetto Val di Sambro e che partiranno da Sasso Marconi, collegandosi con la Porrettana, infine con autobus da San Benedetto Val di Sambro che raggiungeranno Prato, passando per Vernio e Vaiano. Con questo frazionamento dovrebbe essere parzialmente risolto il problema che caratterizzò la prima fase di questo potenziamento, vale a dire un allungamento dei tempi di percorrenza che, in alcune giornate, raddoppiarono.

Vi saranno altre variazioni alla circolazione. Da lunedì 30 gennaio a venerdì 9 giugno e da lunedì 11 settembre a venerdì 10 novembre, nei giorni feriali, la tratta Pianoro – San Benedetto Val di Sambro resterà chiusa dalle 9 alle 13. Il servizio ferroviario sarà effettuato con treno fra Bologna e Pianoro e con tutto il servizio sostitutivo che seguirà lo schema precedente. Da lunedì 11 giugno a domenica 10 settembre, invece, la chiusura interesserà la tratta Pianoro – Vernio e sarà totale da sabato 12 agosto, mentre fino a tale data, nella sola tratta S. Benedetto Val di Sambro - Vernio, il passaggio dei treni verrà garantito nelle fasce orarie 5-9 e 16-22. Nei periodi di chiusura il servizio sarà effettuato con le stesse modalità delle due fasce precedenti. La normale circolazione ripartirà da lunedì 13 novembre. La partenza di una terza e ultima fase di lavori è prevista per il 2025.

La modalità decisa da Rete Ferroviaria Italiana ha parzialmente accolto le osservazioni dei sindaci della valle del Setta, anche se vi sono ancora delle criticità. Lunedì vi sarà un incontro tra i tecnici di Rfi e il sindaco di Grizzana Morandi Franco Rubini che, insieme ai suoi dirigenti, illustrerà un piano affinché il cantiere a Pian di Setta adotti tutte le misure necessarie per attutire i rumori. Essendo un paese abitato da circa 400 pendolari, l’inizio dei lavori fissato per le 4.30 del mattino creerebbe non pochi problemi alla loro vita quotidiana.