La direttiva di Salvini smonta la Città 30: ecco i punti principali

Bologna, 1 febbraio 2024 – La Città 30 pensata dal Comune di Bologna rischia di avere le settimane contate. Almeno leggendo la direttiva firmata oggi dal Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, valida su tutto il territorio nazionale, e che fissa i criteri per la riduzione a 30 km/h del limite di velocità dentro i centri urbani.

Ecco i punti principali:

La deroga ai limiti di velocità fissati per legge può avvenire “esclusivamente in determinate strade e tratti di strada”.

Non si può modificare il limite di velocità in una pluralità indistinta di strade o a “tratti di strada pertinenti a un’intera aerea urbana”.

La regolazione della circolazione stradale deve avvenire in “maniera capillare”, ossia in base alle specifiche “caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada e degli obiettivi di miglioramento che si intendono raggiungere”. Dunque, le deroghe vanno introdotte “solo per strade e tratte delimitate”.

Il principio che si deve tenere a mento ogni volta che si modificano i limiti di velocità, anche nei centri urbani, è quello di realizzare “l’armonizzazione” di due esigenze, “ambedue importanti: la sicurezza e la scorrevolezza del traffico”.

Le ordinanze degli enti locali, se contrastanti con le direttive del ministero e con i criteri del Codice della strada, possono essere modificati dal Ministro, che può “incaricare gli uffici territoriali del ministero a effettuare controlli di merito in relazione a tali provvedimenti”.

Tra i motivi che legittimano l’adozione del limite dei 30 km/h sparisce, rispetto alle richieste avanzate nei giorni scorsi dall’Anci, ogni riferimento alla presenza di piste ciclabili e attività commerciali. Resta solo la presenza di “attraversamenti non semaforizzati, in strade ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti”.

L’ente che adotta provvedimenti di riduzione dei limiti di velocità deve indicare “gli obiettivi che si intendono raggiungere entro un determinato arco temporale”, e alla scadenza dovrà rivalutare il provvedimento adottato, ossia revocarlo se verranno meno le cause che ne avevano motivato l’adozione.