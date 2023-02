Direzione antimafia, da sezione a centro operativo Amato: "Progetto importante contro le infiltrazioni"

Da sezione a centro operativo della Direzione investigativa antimafia. In contemporanea con Catanzaro e Brescia anche a Bologna ieri è stata inaugurata la sede: targa all’ingresso e taglio del nastro dal valore altamente simbolico, ma un salto in avanti concreto per il territorio che gioverà di più uomini e mezzi per contrastare le mafie.

"È un segnale di attenzione da parte della Dia – ha sottolineato il responsabile del nuovo centro Dia, colonnello Marco Marricchi – e con questa elevazione da sezione a centro saremo sempre più al servizio delle Prefetture e della Procura. In questa regione gli appetiti economici sono importanti e lo Stato deve rispondere".

Per la procuratrice generale Lucia Musti "l’Emilia-Romagna, come ho detto più volte, è un territorio di mafia, al pari di altri distretti di mafia". Un progetto "che era in piedi da diversi mesi", ha ricordato il procuratore capo Giuseppe Amato, "molto importante, perché dimostra l’attenzione sulla prevenzione e sull’investigazione legata alla criminalità organizzata, in un contesto in cui anche per le indagini che abbiamo portato avanti è indubbia l’infiltrazione delle mafie. Una infiltrazione di tipo economico e imprenditoriale". Il centro Dia "è in parallelo all’arrivo dei cinque miliardi del Pnrr per l’Emilia-Romagna – ha ricordato invece il prefetto Attilio Visconti –. Noi stiamo lavorando a una media di quasi quattro interdittive antimafia al mese, quindi stiamo dando un impulso notevole a questo fronte".