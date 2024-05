Dirigenza in rosa per la Ncv. Elette Zucca e Campolo

Una dirigenza tutta al femminile, un nuovo magazzino da 23mila metri e i ricavi vicini ai 35 milioni di euro in ripresa rispetto al pre pandemia. Sono le novità emerse dall’assemblea dei soci della storica cooperativa della logistica Ncv (cooperativa autotrasporti nuova camp veloci) con sede in Valsamoggia che sabato scorso ha approvato il bilancio 2023, nominato il nuovo consiglio di amministrazione che a seguire ha eletto la nuova presidente Samanta Zucca. Una svolta che segna un cambio generazionale alla guida della cooperativa, perchè la nuova presidente prende il posto di Federico Parrini, che passa il testimone dopo quarant’anni alla guida della coop. Zucca ha una lunga esperienza nella cooperativa, dove ha lavorato per diversi anni in ruoli strategici, ed è stata vicepresidente di Ncv fino alla nuova nomina. Nel ruolo di vicepresidente del consiglio di amministrazione è stata eletta Immacolata Campolo. Sullo sfondo un nuovo piano industriale che punta all’obiettivo di 50 milioni di ricavi per il 2027 grazie ad investimenti in innovazione, sostenibilità e personale. Con la nomina di nuove figure chiave.

"Il bilancio 2023 rappresenta un anno di transizione -si legge nella nota aziendale- Nonostante i ricavi siano in leggero calo rispetto al 2022, passando da 36,5 a 34,5 milioni di euro, la cooperativa ha registrato un aumento del 6,7% rispetto al 2019, l’ultimo anno pre-pandemia. Il calo dei ricavi è dovuto alla cessazione di contratti di trasporto e logistica con clienti poco redditizi. La perdita d’esercizio è stata influenzata da diversi fattori, tra cui l’aumento del costo del lavoro".

La nuova presidente osserva che "ha preso il via un fisiologico rinnovamento generazionale che non intende affatto dimenticare da dove viene la nostra cooperativa e chi ha permesso di darle continuità aziendale per quattro decenni. Vogliamo però sviluppare il business e migliorare la qualità dei servizi offerti". L’ex presidente Federico Parrini, nel ricevere il premio alla carriera intitolato alla memoria della vittima della Uno Bianca Massimiliano Valenti, ha sottolineato i valori di trasparenza e legalità coltivati da sempre in Ncv sicuro "che questo passaggio sarà positivo".

g.m.