Diritti e legalità alla kermesse Aut Aut

Oggi la migrazione, domani il linguaggio. Appuntamenti con i grandi temi della legalità e in particolare con i diritti umani e le discriminazioni di ogni genere nel programma della rassegna Aut Aut: il festival contro le mafie in corso in Valsamoggia su iniziativa della Fondazione Rocca dei Bentivoglio. Oggi alle 20,30 nella sala dei Giganti presso la Rocca di Bazzano si parla di migrazione con la scrittrice argentina Mariana Chiesa Mateos. Domani nella stessa sede alle 17 incontro con la star dell’enigmistica e semiologo Stefano Bartezzaghi con le incursioni nel linguaggio corrente, con i suoi stereotipi e i suoi tabù. Ingresso libero.