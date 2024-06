"Diritti, salute e lavoro. Il Pd va avanti unito, siamo una casa plurale"

Alessandra Moretti, europarlamentare uscente e candidata con il Pd nel Nord-Est, cosa le hanno chiesto le tantissime persone incontrate durante una campagna sempre in movimento?

"Ho percorso 25mila chilometri, è stato un viaggio molto intenso ed entusiasmante. La domanda più ricorrente è stata: ma lei, se sarà eletta, in Europa ci va? Ho spiegato che nel 2019 a Bruxelles mi sono trasferita con i miei due figli. L’Europa è una cosa seria, devono esserci le persone da cui decidi di farti rappresentare. Quelle che combatteranno nelle commissioni e nelle aule parlamentari".

Secondo un report di Bcw global, agenzia di comunicazione internazionale, lei è la seconda eurodeputata italiana più influente nel Parlamento europeo. Da quale dossier vuole ripartire?

"Bisogna battersi perché l’Ue sia un grande spazio di tutela dei diritti, dalla salute al lavoro, dai salari giusti alla parità di genere, fino alla casa. Serve impegno perché l’Europa diventi un’istituzione politica, che non si limiti a essere una grande potenza economica, ma che diventi un gigante. Un soggetto che sia negoziatore per una pace giusta in Ucraina e in Medio Oriente, che abbia una vera competenza in politica estera, un esercito comune e che realizzi i corpi civili di pace".

Il Pd dove può arrivare?

"Rispetto alla campagna per le Politiche del 2022, ho trovato più disponibilità all’ascolto da parte dei cittadini. Penso che avremo un bel risultato, si stanno smascherando le bugie e le contraddizioni del governo Meloni, inconsistente".

Un autogol l’attacco a Mattarella?

"L’attacco della Lega al Colle, l’istituzione più amata dagli italiani, smaschera il reale intento di tutto il centrodestra di spingere sulla riforma del premierato per depotenziare il Quirinale. La destra e i sovranisti vogliono un’Europa debole".

Pd, la divisione netta tra candidati ‘schleiniani’ e ‘bonacciniani’ potrebbe essere punita dagli elettori?

"Gli elettori del Pd ci chiedono sempre unità. Dare anche solo l’immagine di essere divisi sarebbe fortemente controproducente. Il Pd deve restare una casa aperta e plurale, Bonaccini continua a dialogare molto con tutti, mi sembra lo stia facendo anche Schlein".

Paolo Rosato