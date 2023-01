Bologna: diritto alla salute e disuguaglianze, ecco quanto influiscono reddito e fattori abitativi

La presentazione del report in Salaborsa

Bologna, 23 gennaio 2023 – ‘L’equità nel diritto alla salute: il contrasto alle disuguaglianze nella città di Bologna’, questo il titolo del report presentato oggi dal Centro di Salute Internazionale e Interculturale - Csi - dell’Università, in collaborazione con l’Ausl, il Comune e l’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria del Sant’Orsola. La ricerca si snoda nell’ambito degli interventi promossi dal Tavolo interistituzionale di Promozione della Salute, offrendo una mappatura delle differenze negli esiti di salute e nell’accesso ai servizi sociali e sanitari nelle diverse aree del Comune. In più, il report mette in luce i determinanti che agiscono a livello territoriale nello sviluppo delle disuguaglianze, nelle aree con peggiori condizioni di salute e in maggior svantaggio.

E, in base ai risultati dell’analisi, promuove risposte innovative di promozione della salute, elaborando un sistema di monitoraggio delle disuguaglianze e di valutazione degli interventi di promozione dell’equità in salute.



Dalle mappe, emerge che le cause della salute diseguale coinvolgono più fattori, in particolare quelli sociali e abitativi. Il livello di istruzione, infatti, è un fattore protettivo per le malattie e per l’accesso ai servizi. Nel quartiere Santo Stefano più del 48% dei cittadini è laureato; in alcune zone dei quartieri Navile e Borgo Panigale-Reno, invece, solo - o quasi - il 27% lo è. E queste zone, con l’aggiunta di alcune aree del Savena e di San Donato - San Vitale, sono quelle in cui il reddito incide in maniera negativa, risultando un predittore di salute e di adeguato accesso ai servizi. Nelle periferie, quindi, a causa di determinanti sociali e abitativi, c’è una maggiore presenza di patologie: il diabete è dal 30 al 40% più diffuso che in altre zone, così come le malattie cardiovascolari, che superano il 25% della media cittadina. Anche la presenza di patologie psichiatriche sono maggiori in periferia, in particolare nel quartiere nel quartiere di Borgo Panigale-Reno.



Di conseguenza, nelle aree con peggiori indicatori socioeconomici, gli accessi al pronto soccorso sono più frequenti anche per motivi non urgenti. I fattori sociali, come l’isolamento, la possibilità economica e la periferia azione, quindi, incidono negativamente sulla salute dei cittadini, con una maggiore difficoltà di accesso ai servizi.

La mappa

Dalle tre sperimentazioni effettuate dalla ricerca, nelle aree del Villaggio della Barca, zona Pescarola e nelle via Mondo e Del Lavoro in San Donato, emerge la necessità di costruire politiche per la salute efficaci, con un riorientamento dei servizi sanitari, creando ambienti favorevoli. È necessario, quindi, un movimento di promozione della salute, favorita da integrazione, partecipazione e prossimità.

Il problema perciò non è la mancanza di servizi, ma la difficoltà dei cittadini a raggiungerli: “La fotografia ci stimola a definire che cos’è l’uguaglianza - dice Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl-. Dove c’è maggiore capacità di risposta di servizi, vediamo che i cittadini si inseriscono anche per motivi non gravi. C’è, quindi, un problema di strategia, e l’approccio deve essere l’insieme dei mondi sociale, economico e ambientale”.



In questo complesso sistema sanitario, il Sant’Orsola ricopre un ruolo fondamentale: “Siamo una comunità che si preoccupa di ciò che entra ed esce dalle sue mura - spiega Chiara Gibertoni, direttore generale dell’Irccs Sant’Orsola-. Il primo elemento che mette in discussione la ricerca è il tipo di sistema istituzionale, perché è elemento determinante negli equilibri di salute della Città metropolitana. Per fare in modo che regga, il sistema ospedaliero va riletto, così come lo scambio delle informazioni: il Fascicolo Sanitario Elettronico non è sufficiente”.



E il lavoro effettuato è congiunto con l’Università. “L’Università è un contributo importante - aggiunge Gianluca Fiorentini, del dipartimento di Scienze Economiche-. Dà aiuto, fornendo risposte e tenendo alto il livello. Come Università, promuoviamo le attività di ricerca e incentiviamo i nostri dipartimenti ad occuparsi molto di più delle risposte per la gestione della salute, non solo quella puramente clinica”.

La ricerca riflette sul concetto di comunità: “La comunità va costruita e rinnovata, con la convergenza di tanti progetti - specifica Maria Adele Mimmi, direttrice generale di Asp-. Si è costruito il concetto culturale della salute, e bisogna ragionare insieme, con soggetti diversi di categorie vicine, come per questa ricerca”.

Il report è uno strumento fondamentale anche per il Welfare: “Bisogna dare risposte di salute, dando piena cittadinanza alle persone - conclude l’assessore Luca Rizzo Nervo-. Questi dati, con il lavoro sul territorio, ci sfidano ad avere consapevolezza dei determinanti sociali della salute, e a prenderli in carico con una strategia di continuità”.