Diritto di voto, arte e lavoro. Le iniziative verso l’otto marzo

Se il diritto di voto per le donne ha segnato un traguardo fondamentale in termini di parità di genere, per la tematica lavorativa, come per molte altre, "c’è ancora tanto da fare". Con questa consapevolezza, Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio comunale ha presentato le iniziative dei Consigli metropolitano e comunale per la Giornata internazionale delle donne. In vista di questo sabato e delle svariate mobilitazioni che ogni otto marzo vedono la partecipazione di migliaia di donne, ci saranno quattro sedute in programma che affronteranno le ‘Pari opportunità’ e i diversi aspetti – e problematiche – della sua realizzazione.

Si parte domani alle 11 a palazzo d’Accursio, con la prima seduta congiunta indirizzata a ‘Le donne artiste per Bologna e l’arte pittorica e visuale delle donne’. Alle 14.30 poi, seguirà il tema della detenzione delle donne nelle carceri, "un tema ancora poco trattato", come ricordato dalla consigliera Manca e che sarà presidiato da Porpora Marcasciano, presidente della Commissione consiliare Pari opportunità. Giovedì alle 16.30 invece, al centro della terza seduta, i dati relativi alla presenza femminile sul territorio. L’analisi statistica si indirizzerà sul tema del lavoro, in particolare sul numero di donne occupata e disoccupate, sulle condizioni d’impiego e sull’imprenditoria femminile. Infine, il 10 marzo alle 13, in Sala del Consiglio ci sarà la seduta solenne dove si parlerà del diritto di voto delle donne. Dal riconoscimento del diritto di voto del 1946, alla Conferenza di Copenaghen del 1980, si traccerà il percorso fino all’intervento di Giuditta Brunelli, costituzionalista e professoressa di Diritto Pubblico dell’Università di Ferrara. A concludere la seduta poi, il sindaco Matteo Lepore. "L’otto marzo è un momento di riflessione, consapevolezza e impegno – ha affermato Manca. –. Oltre alla celebrazione di questa giornata, è fondamentale guardare i vari fronti sui quali bisogna agire". Le sedute, come avvisa la consigliera Manca, sono aperte alla cittadinanza che si "spera possa partecipare numerosa". Per chi volesse invece recuperarle saranno trasmesse in streaming sul canale YouTube del Comune.

Gioia Gentile