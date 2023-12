Diritto penale, interazione e ruolo nella società

Il ruolo del diritto penale nella società ma anche come si interseca e si applica in settori fondamentali come quello economico. Oltre alle sue interazione con le istituzioni del Paese. Tante e complesse le questioni affrontate nel corso del convegno che si è tenuto ieri nella sala Bolognini del Convento San Domenico. Il convegno aveva come titolo ‘Il diritto penale nella temperie di inizio millennio. Tre dialoghi in onore di Nicola Mazzacuva’. L’appuntamento è stato organizzato dalla Fondazione forense bolognese. Consegnato al professor Nicola Mazzacuva il volume di scritti in suo onore curato da Enrico Amati, Luigi Foffani e Tommaso Guerini.