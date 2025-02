Disabile bloccata nella stazione senza ascensore

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, domenica scorsa alla stazione Garibaldi di Casalecchio, per ‘liberare’ una diciassettenne di Vergato che si muove in carrozzina, bloccata al binario 2 dal guasto dell’ascensore, che rappresenta l’unica via per uscire dalla stazione posta lungo la ferrovia Porrettana. La giovanissima, che con una coetanea aveva programmato un pomeriggio di svago al cinema della Meridiana, non nuova ad affrontare problemi di accessibilità, aveva avuto l’accortezza di segnalare il suo programma in anticipo alla Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana. Ma anche questo accorgimento non è stato sufficiente.

Approdata alla stazione di Casalecchio, la brutta sorpresa dell’ascensore guasto. Un imprevisto di fronte a cui le amiche non si sono arrese. "Abbiamo subito chiamato tre volte il numero verde che ci ha inviato il tecnico, poi arrivato dopo un’ora. Nel frattempo due passeggeri di Sasso Marconi, vista la situazione, hanno chiamato i vigili del fuoco", hanno raccontato le ragazze. Dalla vicina caserma di Zola un’intera squadra di pompieri è arrivata in pochi minuti e ha risolto il problema. Hanno sollevato di peso carrozzina e ragazza e, con tutta l’attenzione del caso, l’hanno trasportata giù dalle scale fino alla galleria che collega i quattro binari. "Sono stati fantastici, anche perché le scale sono strette e il peso notevole", racconta Linda, la mamma dell’amica. Una volta approdate nel percorso sotterraneo, però. gli ostacoli non erano finiti.

Per uscire direttamente sul lato Meridiana, quello che corrisponde ai binari tre e quattro della ferrovia Vignolese, ci sono ancora scale e l’alternativa dei due ascensori. Ma anche questa si è dimostrata impraticabile in quanto entrambi gli impianti erano chiusi, con tanto di cartelli e strisce di segnalazione ‘Guasto’. Ed ecco allora le ragazze che, senza perdersi d’animo, hanno fatto dietrofront per prendere la ben più lunga via alternativa sul lato stazione, che dà sul parcheggio di via Piave, e da qui tra marciapiedi e ciclabile sono approdate al sottopasso di via Cristoni e al sospirato approdo nella piazzetta di Meridiana.

"Il binario 2 di questa stazione, accessibile a tutti solo per finta, si è rivelato una trappola per questa ragazza disabile già altre tre volte. Mi domando chi abbia progettato questa stazione relativamente nuova. Per fortuna queste due ragazze sono state soccorse dai pompieri e li ringraziamo tanto, ma in caso di malore, di incidenti, di aggressioni come se ne sono verificate tante in quella stazione, come sarebbe andata a finire?", domanda mamma Linda, la quale non vuole credere che ci si possa rassegnare a questa situazione.

Gabriele Mignardi