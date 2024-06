Disabile investito da una moto sulle strisce

Giornata drammatica ieri sulle strade della Bassa, dove si sono registrati due feriti gravi: un disabile 69enne investito sulle strisce pedonali, nel centro di Malalbergo, nella mattinata di ieri, e una 31enne in moto, a Maccaretolo di San Pietro in Casale, che si è scontrata con un’auto che, dai primi rilievi, non le avrebbe dato la precedenza. Il primo episodio si è verificato alle 11.30. Il disabile di 69 anni attraversava le strisce pedonali a bordo di una sedia a rotelle elettrica per disabili su via Nazionale. A centrarlo in pieno un motociclista di 35 anni.

Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e automedica e, poco dopo, anche con l’elisoccorso. Le condizioni del disabile sono parse, da subito, molto gravi, tanto che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore con la massima urgenza. Con i soccorsi anche le forze dell’ordine. Ad occuparsi dei rilievi dello scontro, in cui il motociclista è rimasto quasi illeso, gli agenti della polizia locale congiunta di Minerbio, Baricella e Malalbergo. Ad aiutare nella viabilità è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri.

La dinamica precisa dell’incidente è ancora sotto esame da parte del servizio associato della polizia locale. Dalle prime ricostruzioni emerge che il malcapitato 69enne, in una sedia a rotelle elettrica, stava attraversando sulle strisce pedonali quando la moto lo ha investito. Il 35enne si è subito fermato dopo l’investimento del disabile e, all’arrivo della pattuglia della locale, è stato sottoposto a tutti i test di prassi per verificare se fosse o meno sotto l’effetto di alcool o sostanze psicotrope.

Nel pomeriggio il secondo incidente si è verificato sulla strada Galliera, che collega vari comuni della Bassa, all’incrocio con via Setti in frazione Maccaretolo di San Pietro. La 31enne, residente sul territorio, era a bordo della sua moto, pare di ritorno dal lavoro, e stava percorrendo la provinciale Galliera. A un certo punto dalla laterale via Setti è arrivato un automobilista 57enne che si è immesso sulla Galliera, probabilmente senza dare la precedenza, stando ai primi rilievi. Impossibile per la 31enne evitare l’impatto con il cofano della vettura. La giovane è stata sbalzata al suolo con violenza. Immediati i soccorsi arrivati sul posto con ambulanza e, anche in questo caso, l’elisoccorso. Quest’ultimo ha trasportato la 31enne al Maggiore con codice di massima gravità.

A svolgere i rilievi di prassi, e a regolare la viabilità, gli agenti della polizia locale Reno Galliera, che hanno anche sottoposto il conducente della macchina all’etilometro, come di prassi. Stando a quanto rilevato dalle forze dell’ordine non ci sarebbero dubbi sul fatto che alla base dell’incidente ci sia la mancata precedenza della macchina.

Zoe Pederzini