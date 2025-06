Disabili maltrattati, si valuta l’audizione protetta per una vittima

Pazienti disabili maltrattati fisicamente e psicologicamente, presi a calci, chiusi nella ‘camera morbida’: con queste accuse sono finiti sotto inchiesta direttrice e operatori della struttura protetta Villa Angelica, gestita dalla coop sociale Altius di Bazzano. E ora proseguirà con un incidente probatorio, chiesto dalla Procura, l’udienza preliminare per la vicenda: sarà sentito uno dei pazienti. Ammesse tutte le parti civili. Undici persone, tra operatori e la legale rappresentante, sono accusati di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti dei pazienti: tra gli imputati, Katija Colombo, legale rappresentante della struttura, il figlio Simone Bui, operatore e gestore del centro in assenza della madre, Alessandra Sammaritani, vicepresidente della società, Umberto Celentano, nuovo coordinatore del centro dall’estate 2023, Pasqualino Di Leo, ex coordinatore della struttura e poi operatori e infermiere. Per loro, il pm Marco Imperato ha già chiesto il rinvio a giudizio. Il gup Domenico Truppa ieri ha disposto la nomina di un perito per valutare la capacità a testimoniare di uno dei pazienti maltrattati, dopodiché, se l’esperto darà l’ok, dovrà anche indicare con quali modalità, quindi se nelle forme ordinarie del contraddittorio o attraverso l’audizione protetta. L’indagine, che portò a un’operazione dei carabinieri del Nas nell’ottobre del 2023, è nata dalla denuncia di un ex dipendente che aveva segnalato i maltrattamenti mostrando anche una foto che ritraeva uno degli ospiti legato con del nastro isolante. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli ospiti della struttura venivano maltrattati dal personale e segregati in una cosiddetta ‘camera morbida’ nel seminterrato quando avevano reazioni violente o in via preventiva.

In particolare, il paziente per il quale è stato chiesto l’incidente probatorio secondo l’accusa veniva sedato eccessivamente e chiuso in una stanza anche per più giorni, legato e senza controllo né assistenza. La denuncia, supportata da altre dichiarazioni del personale della struttura, fece scattare le indagini, al termine delle quali il gip emise una misura cautelare di arresti domiciliari a carico della legale rappresentante e cinque misure di divieto di avvicinamento alle persone offese per altrettanti dipendenti. Nell’udienza di ieri, ha spiegato il difensore di un’imputata, l’avvocato Luca Sirotti, "sono state ammesse tutte le parti civili, che sono sette o otto e tutte parti private", pazienti e i loro familiari. L’udienza riprenderà il primo luglio.

Tra le intercettazioni, c’era quella del dialogo tra due operatori: "Nel caso venga il Nas – diceva uno all’altro – tiriamo fuori quello che sta nella camera morbida e cerca di prendere tempo". Secondo la Procura, poi, gli operatori della struttura "strumentalizzarono" anche uno dei minori ospiti del centro: stando alle accuse, hanno ’usato’ la forza fisica dell’ospite minorenne per farsi aiutare nel contenere gli altri pazienti con l’uso della violenza. Dopo l’arresto della responsabile della residenza, l’Ausl aveva preso in carico gli ospiti, ricollocandoli in strutture accreditate: erano stati attivati percorsi per affrontare i traumi subiti.

Chiara Gabrielli