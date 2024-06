Disabilità, nuovo progetto. Oggi l’incontro

La Commissione Politiche per il superamento delle disabilità e Welfare del San Donato-San Vitale ha convocato una seduta oggi alle 18 per illustrare il progetto nell’assistenza sociosanitaria territoriale ‘Cura delle relazioni per la prevenzione del disagio’. Un progetto di assistenza sociale, sanitaria e di prossimità, promosso dall’organizzazione di volontariato Sokos, dal partner associato Centro Medico Legale Inps e da altri partner, stimolati dall’interesse del cardinale Zuppi, che ne ha ispirato lo sviluppo e lo ha approvato. Il progetto vuole sperimentare modalità innovative dal punto di vista organizzativo e modalità operative per un servizio che sia di supporto ai centri e ai progetti di chi già opera nel settore. Interverrà, tra gli altri, l’assessore Rizzo Nervo (foto in alto).