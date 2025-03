Disabilità, riflessioni col cardinale Zuppi

Idee e riflessioni intorno alla disabilità con Claudio Imprudente e col vescovo Matteo Zuppi domani alle 18 alla Casa per la pace Filanda alla Croce di Casalecchio. L’occasione è la presentazione degli ‘Scritti imprudenti’ (ed. La meridiana) nel quale l’autore, educatore e giornalista con disabilità Claudio Imprudente, presidente onorario del Centro documentazione handicap di Bologna, dialogherà con l’arcivescovo di Bologna che ha curato la postfazione del libro. L’incontro sarà moderato dal teologo e insegnante in carcere Fabrizio Mandreoli. Il dialogo, aperto al pubblico, si svolge intorno alle idee raccolte nella selezione degli articoli scritti dall’autore sul Messaggero di Sant’Antonio dal 2007 a oggi, nei quali ripercorre la storia della disabilità in Italia.