"Disagi e ritardi, ferrovia Porrettana da incubo"

Ritardi e disagi: insorge il comitato per la Ferrovia Porrettana. "A distanza di quasi tre mesi dal primo incontro del Crufer (Comitato regionale utenti ferrovia Emilia Romagna) con la nuova assessora regionale alla Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, il silenzio è calato nuovamente sui comitati dei pendolari della nostra regione che non sono nemmeno stati convocati per conoscere i dettagli delle numerose interruzioni che colpiranno le nostre linee, come ogni anno – tuonano dal Comitato tramite una nota –. In epoche passate, i comitati erano ritenuti i principali collaboratori per individuare tutte quelle iniziative che potessero alleviare i disagi dei lavoratori costretti a subire inevitabili, interruzioni, trasbordi e pesanti aumenti dei tempi di percorrenza per raggiungere le mete agognate".

Dal comitato per la Ferrovia Porrettana, poi, senza mezzi termini, aggiungono: "Dopo gli annunci primaverili è calato un devastante silenzio e le istituzioni hanno completamente abbandonato i pendolari al loro destino e solo ieri (nella giornata di mercoledì scorso, ndr) è arrivato un calendario aggiornato delle interruzioni sulle linee gestite da FER (Ferrovie Emilia Romagna). E anche per la linea Porrettana, gestita da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), sarà un’estate di sofferenze in cui nessuno conosce tempi, modalità e servizi sostitutivi. Non ci resta che ringraziare le istituzioni pubblicando la tabella dei ritardi odierni cagionati dalle più svariate motivazioni che, oramai, non interessano più i pendolari sfiduciati e spossati".

Stando a quanto viene riportato da Ferrovie: "Da qualche giorno è già stato fissato dalla Regione, per il 19 giugno prossimo, un incontro con il Crufer a cui parteciperanno gli enti interessati, a partire da Rfi. Per quel che riguarda il lato del servizio, secondo i dati, si evince che nel 2025 la puntualità media è stata quasi al 94%, in linea con quanto si era visto anche nel 2024. Ci sono state alcune criticità, in maggio, a causa di alcuni problemi legati all’infrastruttura, problemi che sono stati risolti da inizio giugno. Si è trattato, comunque, a parte in alcuni casi, di ritardi perlopiù contenuti. Certo è che non si abbassa la guardia e l’attenzione è sempre massima da parte del gestore sia dell’infrastruttura che del servizio dato il numero molto elevato di pendolari che utilizza questa tratta ferroviaria. Per quel che riguarda la Porrettana è vero che ci saranno lavori che partiranno a luglio e che verranno discussi anche con il Crufer in sede di incontro. Gli utenti della linea verranno comunque sempre informati per tempo".

Zoe Pederzini