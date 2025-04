"Disagi per i cantieri? È un restyling epocale"

Sono passati solo 9 mesi dall’insediamento della nuova giunta di Casalecchio. Eppure la luna di miele con una città divisa come non mai nella sua storia politica recente, forse non è mai iniziata. L’impatto dei cantieri della Nuova Porrettana, gli allagamenti, le baby gang, le 5mila firme sul Pedretti, la raffica di multe nella Ztl tra Gran Reno e Unipol Arena, le nuove firme contro il tram e le dimissioni di tre neo consiglieri Pd descrivono una Casalecchio in subbuglio.

Sindaco Matteo Ruggeri, si aspettava un inizio legislatura così in salita?

"Non è una salita, ma una tappa dal ritmo alto e costante, dove il pensiero per il benessere di Casalecchio prevale sui personalismi. Sapevamo che in questo mandato c’era l’esigenza di risolvere problemi da tempo in attesa. Non credo né alle lune di miele né a particolari divisioni in città: ci misureremo al traguardo. Nel 2029 come nel 2024".

Giovedì si è svolto un consiglio comunale sulla sicurezza.

"Un’importante occasione di approfondimento in un clima costruttivo. Continuiamo a lavorare, in collaborazione con le forze dell’ordine e i servizi sociali, sia sulla prevenzione sia sulla repressione".

Due settimane fa sono state presentate le prime 5mila firme che chiedono un cambiamento rilevante del ‘progetto Ex Pedretti’. Come risponde alle domande collegate alla petizione?

"Rispetto ogni singola firma, magari con un’attenzione in più a quelle cartacee. Siamo consapevoli che di tempo ne è stato perso troppo, quindi lavoriamo per la migliore soluzione tra quelle possibili tenendo dentro le scelte politiche dell’ente, le esigenze della comunità, ciò che la tecnica ci dice come fattibile e i diritti acquisiti dei proprietari. È falso affermare che perderemo la piazza. L’obiettivo è renderla viva tutto il giorno e non come ora, un luogo non vissuto. È paradossale che tra i promotori della raccolta firme ci siano molti tra quelli che nei mandati precedenti hanno votato le scelte che hanno prodotto l’attuale situazione".

In tre mesi la nuova Ztl di via John Lennon ha collezionato migliaia di multe. È vero che si sfiorano le 20mila? Non le sembrano tante?

"Le multe sono molte oggi, in un periodo iniziale. Andando avanti ci sarà maggior consapevolezza. Le corsie sono necessarie per un accesso rapido dei mezzi di soccorso".

Sul progetto tram a Casalecchio ha qualche dubbio?

"Può essere un’opportunità, ma finché il governo non lo finanzia in parte o totalmente fare valutazioni è prematuro".

Le dimissioni di tre neo consiglieri del suo partito in pochi giorni la preoccupano?

"Abbiamo concordando modalità e tempi coi consiglieri stessi. I gruppi di maggioranza votano sempre compatti. Le opposizioni, anche nelle stesse coalizioni, votano spesso su temi strategici in ordine sparso. Io sarei più preoccupato fossi in loro".

Intanto Casalecchio è un cantiere.

"Si lo è. Ma questo è un dato che va girato, al netto dei disagi, in positivo. Dall’apertura del ponte all’avanzamento del cantiere della Nuova Porrettana, passando per i lavori di messa in sicurezza del territorio (come nella Cittadella dello Sport), siamo di fronte a un ammodernamento radicale della città".

Gabriele Mignardi