Disagi sull’autobus linea 91 Niente aria condizionata

Qualche giorno fa mia moglie ha preso l’autobus 91 direzione Calderara alle ore 13.30 e l’autobus era senza aria condizionata, in più i finestrini sono fissi non si aprivano. Mia moglie, visto che c’era gente che stava male, ha contattato il call center di Tper e gli hanno risposto che doveva scrivere una PEC. Quel giorno c’erano 37 gradi, vi sembra normale tutto questo? Cosa dobbiamo aspettare per smuovere qualcosa?

Francesco