Disagi sulle strade per la nevicata, Ganzole in tilt. Da oggi finalmente si scia al Corno

La neve che era stata preannunciata è arrivata a imbiancare l’Appennino: da Pianoro a Monghidoro, da San Benedetto Val di Sambro a Vado, da Vergato al Corno alle Scale. Le montagne, dopo i fiocchi copiosi caduti tra i tardo pomeriggio e la notte di giovedì, hanno ripreso il tipico aspetto invernale. Questo, però, ha portato con sé disagi alla circolazione che hanno coinvolto le strade comunali, provinciali e anche alcuni tratti autostradali. Le criticità maggiori sono state riscontrate soprattutto nel tratto delle Ganzole, tra Pianoro a Sasso Marconi. Nel pomeriggio di giovedì, con la prima neve, si sono create code di svariati chilometri perché un autoarticolato è rimasto in panne occupando entrambe le carreggiate. Il mezzo, infatti, a causa della neve non riusciva a percorrere le curve in salita che conducono fino a Sasso.

Anche nel territorio di Vergato e Alto Reno Terme c’è stato qualche problema: non si sono registrati incidenti gravi, per fortuna, ma i carabinieri delle stazioni sono stati impegnati, insieme alle polizie locali, per ore ad aiutare automobili che erano rimaste in mezzo alla strada per la neve o che addirittura erano finite fuori strada a causa di perdita di aderenza con l’asfalto. Alcuni disagi sono stati segnalati dai carabinieri anche nel territorio di Pianoro, in particolare a Montecalvo e sulla Futa in direzione Loiano. Proprio a Loiano, poi, polemiche dei residenti di alcune frazioni che, dopo la neve della notte tra giovedì e venerdì, hanno trovato le strade senza sale e impraticabili a causa del mancato passaggio dello spazzaneve. La neve ha portato con sé anche notizie positive, però. È stata, infatti, confermata per oggi l’apertura degli impianti sciistici del Corno alle Scale che in tanti attendevano fiduciosi.

z. p.