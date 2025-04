Disastro alla Toyota. A breve gli indagati

La Procura di Bologna attende ancora la relazione dell’Ausl sul disastro della Toyota Material Handling a Borgo Panigale, del 23 ottobre dell’anno scorso, in cui persero la vita due lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, di 37, mentre altri undici rimasero feriti. Per procedere nell’inchiesta, vanno determinate meglio le figure di responsabilità che hanno avuto un ruolo nella manutenzione dell’impianto di climatizzazione. A breve, comunque, potrebbe esserci l’iscrizione degli indagati.

L’obiettivo, ora, è di ricostruire com’era l’impianto prima dell’esplosione con i vari pezzi della struttura che sono stati raccolti dai vigili del fuoco. E per farlo, la Procura disporrà una nuova consulenza tecnica. Ma, prima di affidare l’incarico, la pm titolare del fascicolo Francesca Rago ha chiesto appunto, a più riprese, dei chiarimenti alla sezione specializzata dell’Ausl, che sta indagando assieme a carabinieri e a vigili del fuoco. Non essendo stati però affrontati fino in fondo tutti gli aspetti della questione, è necessaria un’integrazione sulle informazioni raccolte circa chi gestiva la manutenzione della struttura di Bargellino, dal momento che sono stati diversi i ruoli acquisiti dalle varie figure nel corso della storia dell’impianto e va quindi determinato con precisione chi siano queste persone, oltre che i compiti e le responsabilità di ciascuno. Queste risposte dovrebbero arrivare i primi di maggio. L’inchiesta, per omicidio e lesioni colpose, per ora è sempre contro ignoti, ma, in vista di dover attuare un’attività irripetibile, nelle prossime settimane il fascicolo potrebbe vedere l’iscrizione degli indagati, dato che si avvicina l’accertamento tecnico, una volta ricostruita la catena di ipotetiche responsabilità.

Per svolgere questa attività irripetibile, la Procura vorrebbe fare, con un unico atto, tutte le iscrizioni nel registro degli indagati necessarie.

La Procura in questi mesi ha raccolto elementi per avere un quadro completo sulla storia del macchinario, dall’ideazione all’installazione, fino, appunto alla manutenzione.

Quel pomeriggio di sei mesi fa, alle 17.20, un boato improvviso aveva fatto tremare i muri e i vetri delle finestre erano andati in mille pezzi. "Ho pensato al terremoto", racconterà una dipendente. Uno dei capannoni nell’area interna dello stabilimento era crollato. Al lavoro, in quell’area, c’era una decina di lavoratori.

c. g.