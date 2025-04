Disastro alla Toyota. Centrale da ‘ricomporre’

Perquisizioni informatiche, sopralluoghi, sequestri di documentazione e di parti dell’impianto termo-refrigerante esploso, testimonianze. Un lavoro certosino quello dei carabinieri del Nucleo investigativo che, assieme ai vigili del fuoco e l’Ausl, in questi sei mesi hanno cercato di ricostruire un quadro di quanto accaduto il pomeriggio dello scorso 23 ottobre, alla Toyota di Bargellino. Accertamenti scrupolosi, ma sviluppati nel tempo più breve possibile, per permettere allo stabilimento di tornare operativo, garantendo il mantenimento di tutti i posti di lavoro.

Tutto il materiale repertato dagli investigatori in questi mesi verrà consegnato ai consulenti tecnici nominati dalla Procura, che il 5 maggio verranno incaricati di effettuare un accertamento irripetibile - da qui l’iscrizione dei dodici indagati, tra cui l’attuale ad di Toyota Michele Candiani - teso proprio a cristallizzare le cause che hanno portato all’esplosione del serbatoio della centrale termo-refrigerante che ha portato al crollo di parte del capannone, e verificare eventuali responsabilità o omissioni. Un disastro in cui persero la vita Fabio Tosi e Loorenzo Cubello, mentre altri undici dipendenti Toyota rimasero feriti. L’ipotesi a cui in questi mesi di attività sono arrivati gli inquirenti, coordinati dalla pm Francesca Rago, è che l’impianto possa essere esploso a causa di un difetto di progettazione, legato all’assenza di una valvola di sfogo della pressione accumulata. Per questo, iscritti nel fascicolo per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime in concorso ci sono anche i progettisti della centralina, gli installatori e chi, in questi anni (l’impianto di termo-refrigerazione era attivo dal 2017) si è occupato della manutenzione.

I reperti posti sotto sequestro si trovano nei locali messi a disposizione della ditta e qui dovranno essere effettuate le operazioni per ‘ricomporre’ l’impianto. Un’operazione che dovrà essere svolta documentandone ogni fase con foto e video. Gli esperti che saranno incaricati dalla pm Rago, a cui gli indagati potranno affiancare i propri consulenti, sono Stefano Consonni, ordinario di Meccanica al Politecnico di Milano, Paolo Pennacchi, docente di sistemi per l’energia e l’ambiente dello stesso ateneo meneghino, Roberto Bonazzi, perito industriale elettrotecnico, e Giacomo Porcellana, tecnico della prevenzione dell’Asl di Torino.