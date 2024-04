Disastro e omicidio colposi . Verso la maxi perizia sulla tragedia. La Procura: "Capire cosa è successo"

Cosa è andato storto? Come è stata possibile quell’esplosione? Sono queste le domande cui l’inchiesta della Procura dovrà rispondere. Così, ora si indaga per disastro colposo e omicidio colposo plurimo per la tragedia della centrale idroelettrica di Enel Green Power a Bargi, frazione di Camugnano. Dove, ieri l’altro, un’esplosione ha causato tre vittime, cinque feriti e ha intrappolato in un inferno di acqua e fuoco quattro tuttora dispersi.

Il procuratore capo Giuseppe Amato, giunto nella centrale sul lago di Suviana a poche ore dallo scoppio, affiancato dal sostituto procuratore Flavio Lazzarini, aveva anticipato che sarebbe stato aperto un fascicolo "tecnico", un’inchiesta senza indagati mirata prevalentemente ad avviare tutti gli accertamenti necessari per fare luce sulle cause dell’accaduto. L’esplosione è costata la vita a Pavel Petronel Tanase, Mario Pisani, e Vincenzo Franchina; mentre andiamo in stampa, quattro loro colleghi restano dispersi e le speranze di ritrovarli in vita si fanno sempre più flebili. Questi ultimi lavoravano per le ditte Abb, Voith e Lab Engineering, che portavano avanti i lavori in appalto o subappalto. Altri cinque lavoratori sono rimasti feriti, alcuni anche molto gravemente, tre gli illesi.

A esplodere, stando alle primissime ipotesi formulate dai vigili del fuoco e dai tecnici sul posto, è stata una turbina al piano -8 della centrale (circa 40 metri di profondità) su cui si stava eseguendo una prova a massima potenza in fase di collaudo; lo scoppio potrebbe essere stato causato da un trasformatore.

Sulla vicenda, la Procura disporrà una ’maxi perizia’ per cercare di capire che tipo di intervento fosse stato fatto sulla turbina prima della tragedia, e come sia stato eseguito. A questo scopo verranno anche richiesti documenti a Enel Green Power – che ha già manifestato la propria piena disponibilità in merito – e alle nove ditte che avevano in appalto o subappalto i lavori.

Anche la catena degli appalti andrà analizzata a fondo. Non si esclude che, prossimamente, la Procura iscriva i legali rappresentanti delle ditte coinvolte, quantomeno per permettere loro di nominare consulenti di parte per la perizia ed eventuali altri accertamenti.

Tutti i 15 lavoratori coinvolti erano esperti del settore, uno solo dipendente di Enel, gli altri di ditte esterne altamente specializzate ed esperte di ’revamping’ (rimessa a nuovo) di turbine. I lavori di adeguamento duravano da circa un anno. Si tratterebbe del primo caso di un incidente di questo tipo in una centrale idroelettrica. Tra le ipotesi gli inquirenti non potranno escludere quella di un errore manuale, un intervento umano avvenuto sul posto.