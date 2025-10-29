Disavventura al Maggiore. Si rompe l’ascensore, paura per una paziente

La ruota della barella che si incastra tra le porte dell’ascensore. Che invece di bloccarsi, inizia a scendere, facendo sollevare il letto con la povera paziente terrorizzata. La brutta avventura è avvenuta ieri intorno all’ora di pranzo all’ospedale Maggiore. Protagonista una paziente di 80 anni, ricoverata in un reparto di Chirurgia, che ieri si è trovata ‘vittima’ di un malfunzionamento dell’ascensore.

L’incidente per fortuna non ha avuto conseguenze gravi, ma la paura sia per la signora che per i sanitari che erano con lei, è stata tanta. Stando a quanto ricostruito, la signora doveva essere accompagnata a fare una visita: per questo gli infermieri la stavano trasportando dal terzo al primo piano.

Durante la discesa, racconta l’Ausl di Bologna, "una delle ruote del letto su cui si trovava la paziente si è verosimilmente incastrata nella soglia provocando alcuni sobbalzi". Infatti, il letto dopo essersi alzato sarebbe ricaduto giù facendo sobbalzare la signora. Il personale sanitario presente è intervenuto subito e "per precauzione è stato attivato il team di emergenza interna dell’ospedale, per verificare le condizioni cliniche della paziente". Quando l’ascensore è arrivato al piano, la signora è stata subito soccorsa.

"Gli accertamenti diagnostici effettuati, tra cui più Tac di controllo – spiegano dall’Ausl – non hanno evidenziato traumi o lesioni conseguenti all’accaduto". Ciò nonostante, precisa l’Azienda sanitaria, "a scopo puramente precauzionale altri accertamenti verranno eseguiti anche nelle prossime ore".

Intanto, erano stati allertati anche i tecnici per verificare il perché del malfunzionamento dell’elevatore. L’Ausl, sul punto, precisa che l’ascensore "è regolarmente sottoposto alle verifiche e manutenzioni previste dalla normativa vigente".

La direzione dell’ospedale ha quindi avviato un’indagine interna per accertare le cause dell’accaduto. L’Ausl esprime infine "la propria vicinanza alla paziente e ha contattato i familiari per fornire tutte le informazioni del caso".