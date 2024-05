Discarica a cielo aperto: nei guai tre aziende

di Zoe Pederzini

Maxi operazione della polizia locale a Baricella, in via Marconi, dove è stata sequestrata, nei giorni scorsi, un’area di oltre diecimila metri quadri e un impianto di biomasse per gravi violazioni alle norme in materia di antincendio, edilizia e ambiente. L’operazione è stata seguita e portata a termine dal comando della polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo, e con loro sul posto, al momento delle indagini e conseguente sequestro, anche Arpae e i vigili del fuoco. Entrando più nel dettaglio di quest’attività, che ha destato anche l’attenzione dei residenti, è stato sequestrato, in toto, un impianto di biomassa. Ad esso si aggiunge un deposito di legname con oltre 50.000 chilogrammi di materiale legnoso ed edile di vario genere, e un deposito di carburante e rifiuti pericolosi. Sono, nel contempo, state accertate anche svariate violazioni edilizie da parte della ditta che sorgeva nell’ampia area messa a soqquadro dalla locale. È, dunque, questo il pesante bilancio dell’attività della polizia locale di Minerbio, Baricella e Malalbergo unitamente al personale dell’Arpae.

A finire nei guai sono state tre società e i relativi amministratori. Il sequestro preventivo è stato disposto dalla Procura di Bologna e convalidato dal giudice per le indagini preliminari felsineo oltre al sequestro probatorio di un’area di oltre 10.000 metri quadri. I reati contestati a ditte e relativi amministratori vanno dall’abuso edilizio, violazione delle norme in materia di antincendio e deposito di rifiuti pericolosi e non. Il sequestro preventivo riguardava un impianto di produzione di biomassa, sprovvisto di autorizzazioni e realizzato in violazione alle norme edilizie, di 50mila chilogrammi di legname, detenuti in violazione alle norme in materia di antincendio, di un deposito privato di carburante, anch’esso non denunciato e gestito in violazione alle norme in materia anti incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno impartito prescrizioni urgenti per far sì che l’area venisse da subito, e con urgenza, messa in sicurezza. In prossimità dell’impianto anche un deposito di rifiuti pericolosi, come accertato dall’intervento dell’Arpae. Sono, dunque, state denunciate alla Procura della Repubblica di Bologna due persone, un 50enne e un 52enne italiani, mentre il Comune di Baricella ha, da subito, emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza dell’intera area come previsto dai pompieri.