Discarica abusiva al Talon, scoperti i responsabili

La polizia locale Reno Lavino ha risolto il caso della discarica abusiva al Talon. È bastato infatti rovistare fra i rifiuti e controllare scontrini e fatture trovati fra i calcinacci per risalire ai presunti responsabili dell’abbandono di un camion di materiali indifferenziati segnalati pochi giorni fa a Casalecchio, in riva al Reno, a poca distanza dal ponte blu del Parco Talon, lungo il percorso della Strada della lana e della seta. A confermare l’esito dell’indagine annunciata mercoledì scorso dall’assessora all’Ambiente Barbara Negroni è stato ieri l’assessore alla Sicurezza Paolo Nanni.

"Sono grato agli agenti della polizia locale che da un riscontro fatto sul luogo sono risaliti a ricevute di pagamento e documenti che ci hanno portato diritti ai fornitori e ai nominativi di artigiani del settore edile che verranno denunciati per il reato di discarica abusiva" dice l’assessore che non fornisce elementi aggiuntivi salvo spiegare che "Il materiale abbandonato in riva al Reno probabilmente appartiene a lavori svolti irregolarmente, forse una ristrutturazione interna di un appartamento tra Casalecchio e Sasso, come se ne fanno tanti. Con la volontà di non fare emergere la produzione di rifiuti". Fatto sta che a poca distanza dalla passerella pedonale e ciclabile che scavalca il Reno a monte della parte storica del parco Talon ancora ieri c’erano i sacchi di plastica, legni, pietrisco, metalli, tavoli, sedie, ceramiche, carta e cartone, e anche un estintore. Un campionario completo di rifiuti che sta nell’ultimo tratto di via Allende. In una zona non nuova ad abbandoni del genere. "Ci vorranno alcuni giorni prima di procedere alla rimozione. Vanno completate le indagini e poi verranno sgomberati", conferma Nanni che aggiunge anche l’intenzione di infittire il sistema di fittoni dissuasori, ma anche di utilizzare telecamere mobili per contrastare il ripetersi di questi episodi.

g.m.