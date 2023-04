Discarica abusiva, seicento auto da smaltire

Sono iniziate in questi giorni le operazioni di bonifica della discarica abusiva di San Giacomo del Martignone, in via Persicetana, dove languono, tra l’altro, circa 600 carcasse di automobili. L’area in questione, di proprietà di un privato ottantenne, già sequestrata nel 2016 dal Noe carabinieri di Bologna, era stata nuovamente segnalata ai militari dell’Arma della locale stazione per i continui abbandoni e prelevamenti di rifiuti, anche in orario notturno. Attività illegale che aveva originato una nuova, complessa indagine, anche attraverso l’utilizzo di un drone.

L’attività dei carabinieri ha permesso di accertare che l’anziano proprietario dell’area, oltre ad aver ignorato le ordinanze di bonifica dall’area emesse dal Comune di Anzola e dall’Arpae, dopo l’intervento del Noe aveva continuato imperterrito a operare, violando sistematicamente i sigilli e consentendo lo scarico di rifiuti speciali, pericolosi e non. Tra cui veicoli anche incidentati, pneumatici e parti di veicoli, Rae, scarti industriali, materiali ferrosi, fusti pieni di olio esausto e scarti di vernici, residui di demolizioni edili, cataste di vetro, roulette e camper, box prefabbricati fatiscenti contenenti residui di arredi e mobilio dismesso, casseforti, e persino una ruspa. E non solo, perché l’indagine ha accertato il prelevamento di parte dei rifiuti riciclabili da parte di persone senza nessuna autorizzazione in materia di trasporto e smaltimento di rifiuti. I militari dell’Arma sono dunque intervenuti energicamente provvedendo a rimettere i sigilli. Le analisi dei campioni prelevati nella discarica da parte di Arpae hanno poi evidenziato la presenza consistente di sostanze nocive e dannose per l’ambiente e per l’uomo con il conseguente inquinamento dei terreni e delle falde acquifere. Estremamente soddisfatto dell’operazione dei carabinieri il sindaco di Anzola Giampiero Veronesi.

"Mi preme ricordare – dice il primo cittadino – come l’area tecnica del Comune, ha fattivamente operato affinché si ottenesse questo risultato. Ancora una volta, senza tema di smentita, si conferma una grande attenzione e sensibilità dell’amministrazione comunale nella lotta ai reati ambientali". E Veronesi aggiunge: "Il Comune di Anzola ha in custodia giudiziale l’area sottoposta a sequestro nell’ambito del procedimento penale della Corte di appello di Bologna. E abbiamo inoltre affidato il servizio di recupero e smaltimento di circa 600 veicoli a una ditta autorizzata che espleterà tale servizio gratuitamente".

Pier Luigi Trombetta