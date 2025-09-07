Discarica, il comitato lancia la petizione

La petizione contro il progetto di discarica a Galliera infuoca il dibattito e crescono le adesioni al no. In tanti hanno sottoscritto la petizione promossa dall’avvocato Marzia Calzoni e da Michele Zoboli, organizzata dalla cittadina Marina Magli, contro la prospettiva di ampliamento della cessata discarica. Così la Calzoni: "Purtroppo la storia si ripete. La contrarietà al progetto di realizzazione di una nuova discarica è frutto di una riflessione sulla capacità, ormai satura, del territorio comunale di ospitare ulteriori impianti nocivi, oltre quelli già realizzati: Siapa, vecchia discarica e impianto a biomasse. Questa nuova discarica, che si vorrebbe costruire e che si vorrebbe far passare per un ’ampliamento’ della vecchia cessata, in realtà è destinata a ricevere anche rifiuti speciali pericolosi, contenenti sostanze tossiche, infettive, corrosive e tante altre sostanze nocive, che richiedono una gestione e uno smaltimento specifico per i rischi gravi di impatto ambientale e rischi per la salute".

Il Comitato prosegue: "Oltre ai comitati che si sono costituiti, singoli cittadini, famiglie e aziende agricole e biologiche che verrebbero messe in difficoltà, hanno espresso contrarietà a questo progetto avanzando diversi argomenti: un rilevante impatto sull’inquinamento della terra attraverso il rilascio di percolato liquido e gas, che contaminano il suolo, il sottosuolo e, quindi, le acque sotterranee; il rilascio di gas serra e anidride carbonica; l’emissione nell’aria di sostanze inquinanti; l’ubicazione a meno di un chilometro dal fiume Reno e in un’area sismica, aumentando il rischio di contaminazione delle acque e del suolo in caso di eventi alluvionali o cedimenti strutturali, come già verificatisi; l’abbattimento del bosco pluridecennale che interessa la vecchia discarica per fare spazio alla nuova; i danni sulle strade ove sono già presenti innumerevoli fratture e buche per il traffico dei mezzi pesanti; l’abbattimento del valore degli immobili per diversi fattori: rischio ambientale e sanitario, presenza di odori sgradevoli, contaminazione del suolo, del sottosuolo, delle falde acquifere e dell’aria".

"Il Comune – conclude Calzoni – sino ad oggi è rimasto silente su queste criticità e su un problema che ipoteca il nostro futuro, delle nuove generazioni, del nostro territorio, ma il silenzio non è mai una risposta, anzi è spesso indice di un comportamento ingannevole".

Zoe Pederzini