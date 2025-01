Discarica, il Tar allunga i tempi: "Vicini all’accordo per lo stop"

Discarica di Baricella: il Tar ha concesso il rinvio, richiesto dall’amministrazione comunale, dell’udienza in programma ieri, che è stata aggiornata al 10 luglio. Ma facciamo un passo indietro in questa complicata vicenda tra Comune ed Hera per l’ampliamento della discarica. A maggio 2023 il Consiglio di Stato, dando ragione a Hera, ne aveva accolto il ricorso dicendo, dunque, sì al progetto di ampliamento. Rimaneva, allora, ancora pendente al Tribunale amministrativo regionale un altro ricorso, quello presentato dall’amministrazione comunale, nei confronti di Hera. Ed ecco che proprio per questo il Tar aveva fissato l’udienza al 30 gennaio, ma il Comune ne ha chiesto un rinvio che, è notizia di ieri, è stato concesso. Il rinvio era stato chiesto dall’amministrazione vista la necessità per il giudice di valutare alcuni nuovi argomenti a sostegno del Comune.

A spiegare meglio l’attuale situazione è stato il sindaco Omar Mattioli: "Con la decisione del Tar di rimandare a luglio l’udienza si allungano i tempi per la sentenza sul caso discarica. Questo darà modo al giudice di valutare le nuove argomentazioni avanzate dall’amministrazione comunale di Baricella. Tuttavia non è detto che l’intera vicenda non si possa chiudere prima di dover andare a sentenza. Come abbiamo già ribadito più volte, la vicenda che riguarda l’ampliamento della discarica è ormai una questione chiusa in virtù di un accordo politico derivante dall’impegno preso a suo tempo dal presidente Bonaccini. Restano da definire le questioni tecnica e giudiziaria sulle quali l’amministrazione continuerà a mantenere alta l’attenzione. Ma nello stesso tempo prosegue l’interlocuzione con la Regione e con l’azienda per arrivare a una soluzione tecnica extra giudiziale".

z. p.