Discarica, la rivolta degli indignati: "Esposto per disastro ambientale"

dall’inviato

La plastica ha già invaso una fetta di paradiso e l’imperativo è soprattutto, uno: "Fare presto". Lì dove le acque scrosciano nel cuore del verde si lotta contro il tempo perché i rifiuti non arrivino a infettare i fiumi. Le possibili e future conseguenze della frana della discarica nel Rio Rovigo (affluente diretto del fiume Santerno), a Palazzuolo sul Senio, in Toscana, fanno più paura di tutta la vecchia spazzatura che si vede già. E allora si muovono cittadini e associazioni, pure i bimbi si mettono al collo i cartelli in una protesta-conferenza stampa: "Politici ed esperti i rifiuti li hanno coperti, vogliamo che sta gente pulisca il nostro territorio".

Ma ci sono soprattutto i grandi che si preoccupano, e presentano un doppio esposto alle procure di Bologna e Firenze (dove c’è già un fascicolo d’indagine) "perché arrivi presto una soluzione", perché vi sia "un coordinamento tra aziende specializzate e amministrazioni per iniziare una pulizia", oltre "alla trasparenza nelle operazioni di monitoraggio" e si "inizi la bonifica delle altre discariche, perché non si può più operare costantemente dopo un disastro".

Ecco in sintesi le richieste di un folto gruppo di persone, fra residenti, attività e associazioni della zona a cavallo fra Toscana ed Emilia Romagna (fra Cai "pronti a intervenire, con massima chiarezza organizzativa e un’assicurazione per i volontari", categorie e ambientalisti). Tutte hanno firmato in calce l’esposto. In fila c’è una serie di ipotesi di reato, illustrate dall’avvocato imolese Antonio Mancino: "Inquinamento ambientale, disastro ambientale, omissione d’atti d’ufficio e frana colposa". Il legale sottolinea anche come lo sversamento sia avvenuto nel 1971, "molto prima della legge sui rifiuti tossici del 1982". Insomma epoca in cui la normativa era piuttosto scarna. "Questo ci fa temere che in quel sito ci possano essere molti rifiuti indistinti", chiude.

Perché è dallo scorso 14 marzo che si convive con la spazzatura. Dove molti volontari hanno già pulito di buona lena, il verde ha ricominciato a respirare. Altre zone, non ancora battute sono rimaste ’congelate’, con sacchi, piattini e tanto altro impigliato fra sassi e tronchi e la preoccupazione si legge sul volto di tutti i presenti. Perché i comuni di Palazzuolo e Firenzuola hanno scoraggiato – per la loro sicurezza – i volontari – circa un migliaio quelli che si erano organizzati –, che ora offrono le proprie braccia. Ma non solo, chiedono chiarimenti sul termine "pubblica incolumità" utilizzato dalle ordinanze per ’stoppare’ le operazioni di pulizia. Volontari ’guidati’ da Filippo Lugherini, che si domanda soprattutto se "vi è un un progetto per la rimozione dei rifiuti nella valle del Rovigo, se è stato redatto un verbale di somma urgenza e quale sarà la data di inizio lavori".

La zone è impervia. Risalendo verso lo sperduto borgo di Casetta di Tiara (dove ancora si parla l’antico dialetto Bizantino) ci sono due operai di una ditta del Modenese che eseguono operazioni di pulizia. Tornano su dal fiume con sacchi grossi e carichi, in un lavoro che pare una goccia nel mare. "La discarica nel ’71 è stata fatta in 2 mesi con 60mila tonnellate di rifiuti – dice un’imprenditrice della zona, Eva Pasquarella –, il 14 marzo si dice ne sia crollato il 20%. Serve una soluzione immediata, prima di un’altra piena, prima che la natura li inghiotta".

Un territorio generoso con chi lo abita: "Firenzuola ha dato tanto in questi anni, a partire dai cantieri dell’Alta velocità – commenta uno dei firmatari –, è tempo che la nostra dignità ci venga restituita, perché l’ambiente comincia a presentare il conto"