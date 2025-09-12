"Discarica? Per evitarla serve un piano B"

"Ora parlo io", dichiara Stefano Zanni, sindaco di Galliera, che prende posizione sul tema discarica di Galliera: il dissenso. "Come amministratori dobbiamo valutare quanto perviene ed esprimerci nelle sedi opportune con gli strumenti previsti. La ’neutralità’ espressa per non viziare un percorso di confronto pubblico con la cittadinanza mai avvenuto prima, ora mi permette di confermare le criticità emerse, che motiveremo nei pareri richiesti in sede di Conferenza dei servizi. Le pubbliche amministrazioni parlano per atti, non su Facebook. Avremmo fatto volentieri a meno di tale proposta, ma non potevano impedirne la presentazione, cercheremo ora di evitarla. Serve però un piano B: qualora venisse autorizzata dovremmo lavorare per ottenere il meglio per la cittadinanza su tutto, ciò non vuol dire non ostacolarne la realizzazione ma avere la consapevolezza che si tratta di una partita complessa che va gestita sapendo che non è il Comune l’orco" prosegue Zanni.

Il sindaco prende atto della costituzione di due comitati e ribadisce che "possono fare un lavoro prezioso, li ho incontrati, ascoltati e spiegato che un dissenso del Comune non supportato da una motivazione tecnica congruente può essere superato o neutralizzato. Noto che attaccano solo me, ma esentano la Regione, che ha un potere decisionale molto più rilevante di quello comunale". "A oggi non pervenute le espressioni di Regione e Pd provinciale – sottolinea Zanni – il quale fa notare che "il nuovo codice ambientale del 2016 è del governo Renzi, la legge regionale di applicazione è dello stesso anno, il piano rifiuti regionale è del 2022, la proposta progettuale in esame è di Herambiente su di un terreno di sua esclusiva proprietà (grazie a un’assurda scelta del 2014 della sindaca Vergnana, cui io votai contro), ma i ’cattivi della storia’ sembriamo essere noi?".

"In questo contesto, sono arrivati – elenca il sindaco – una raccolta firme a me solo indirizzata; un comitato composto da ex amministratori che hanno concorso alla scelta della precedente discarica o ne hanno gestito i proventi e non stupisce che non attacchino la Regione dove il Pd e il M5S sono maggioranza; un comitato ’fantoccio’ del Pd locale in stato confusionale che organizza incontri pubblici con e senza loghi di partito".

"A noi non interessa la politica, quanto il bene del territorio, la tutela dell’ambiente, la salute dei cittadini. Come amministratori ragioniamo a lungo termine e con visione complessiva: le compensazioni economiche avrebbero potuto essere elementi di crescita e utili per investimenti e ristori alla popolazione, ma viene prima la tutela della salute pubblica" prosegue Zanni, che poi chiude: "Se è vero, come affermato da Legambiente, che la Regione non ha necessità di realizzare un impianto di questo tipo, le chiediamo di esprimersi nel merito perché Paur sta per procedimento autorizzatorio unico regionale". Nel frattempo il Pd si è schierato al fianco dei Comitato di cittadini che chiedono che il progetto venga bloccato.

Zoe Pederzini