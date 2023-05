Discesa Madonna di San Luca 2023: processione a Bologna, messe e benedizione. Il calendario

Bologna, 9 maggio 2023 – La Sacra Immagine della Madonna di San Luca torna in città dal 13 al 21 maggio. Trasportata da mezzo dei vigili del fuoco, l’icona lascerà il santuario sul Colle della Guardia e, prima di arrivare in cattedrale, toccherà alcuni luoghi significativa del vicariato sud est, tra i quali la parrocchia di Chiesa Nuova e il monastero del Cuore Immacolato di Gesù, abitato dalle suore di clausura dell’ordine delle Carmelitane Scalze.

Zuppi: “Invocate la Madonna per tutti noi”

“L’immagine della Madonna – spiega il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi – scende dal suo santuario per visitare tutti i suoi figli e donarci il suo figlio Gesù salvatore del mondo. Scende in città per prendersi cura personalmente di ciascuno di noi e vi chiedo di invocarla anche per me e per la Chiesa di Bologna perché possiamo corrispondere la speranza del Signore nel portare il Vangelo a tutti i nostri concittadini antichi e nuovi. Maria, regina della Pace, interceda per noi”.

Sabato 13 maggio, arrivo in Cattedrale

Sabato 13 maggio l’immagine sarà accolta in Cattedrale dall’arcivescovo e dai fedeli verso le ore 19; seguiranno la Benedizione e la Messa.

Domenica 14 alle 10.30 sarà celebrata la Liturgia episcopale da Zuppi, mentre alle 14.45 la Messa per i malati animata dall’Ufficio diocesano per la Pastorale sanitaria, dall’Unitalsi e dal Centro volontari della sofferenza, e che sarà presieduta dal cardinale Zuppi. Alle ore 21 l’Ufficio diocesano per la Pastorale giovanile e l’Opera dei Ricreatori propongono una Veglia di preghiera davanti all’Icona della Vergine, alla quale saranno affidante tutte le attività estive dedicate ai più giovani, fra le quali Estate Ragazzi.

Mercoledì 17 alle 16.45, sempre in cattedrale, si pregherà il canto dei Primi Vespri della solennità della Beata Vergine di San Luca, quindi la processione dalla Cattedrale a Piazza Maggiore e alle 18 la Benedizione alla città dal sagrato di San Petronio; al ritorno, alle 19 la Messa.

Giovedì 18 sarà la giornata della Solennità della Beata Vergine di San Luca, con La Messa presieduta dall’Arcivescovo alle 11.15, concelebrata assieme ai sacerdoti diocesani e religiosi che festeggiano il Giubileo dell’Ordinazione.

Domenica 21, solennità dell’Ascensione, alle 10.30 Messa episcopale, poi alle 16.30 il canto dei Secondi Vespri e alle 17 inizierà della processione per riportare la Madonna al Santuario con le Benedizioni in piazza Malpighi, a Porta Saragozza e dall’Arco del Meloncello.

Quando è aperta la Cattedrale

Ogni giorno la Cattedrale sarà aperta dalle 6.30 alle 22.30. Le Messe saranno celebrate alle 7.30, 9, 10.30, 12, 16, 17.30 e 19; alle 15 e alle 21 il Rosario, il secondo con Litanie e Benedizione eucaristica. I sacerdoti saranno sempre presenti per le Confessioni.