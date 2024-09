DiscoBo: due giorni a caccia di vinili

DiscoBo ritorna per i palati fini della musica e non solo. L’appuntamento a ingresso gratuito è oggi e domani in piazza Lucio Dalla dalle 10 alle 19 per tutti gli appassionati di vinile che rappresenta, mai come prima d’ora, un supporto unico mescolando passato e presente offrendo una soluzione senza eguali per l’ascoltatore. Speciali ristampe in tiratura limitata, bootleg esclusivi e colorazioni uniche vengono rilasciate sul mercato ogni anno dagli artisti per i propri fan.

DiscoBO è l’occasione perfetta per trovare novità e rarità, non solo in vinile: Cd, musicassette, merchandising, Dvd.