Discutono per le bollette Lui le rompe una mano

Tredici anni di violenze, abusi e privazioni. Subiti in silenzio, senza mai far trapelare il dolore e l’angoscia. Finché le vessazioni si sono trasformate in botte e la paura ha preso il sopravvento, spingendo la vittima, una donna di sessant’anni, a denunciare il compagno ai carabinieri. La segnalazione è arrivata ai militari dell’Arma della stazione Corticella una decina di giorni fa. E una settimana fa, al termine dell’ennesima lite, lui ha spinto la donna con violenza contro una porta, rompendole una mano.

Una ennesima violenza che ha portato la Procura a richiedere e ottenere, nei confronti del sessantasettenne, pensionato e incensurato, la misura dell’allontanamento dalla casa della compagna e del divieto di avvicinamento alla vittima. Stando a quanto ricostruito nell’informativa dei carabinieri di Corticella, la relazione tra la sessantenne e l’uomo era iniziata nel 2008. E appena un paio di anni dopo erano iniziati i maltrattamenti. Che erano andati via via crescendo, con episodi sempre più frequenti di violenza domestica. Prima psicologica. E poi, con il passare del tempo, anche fisica. Pressioni tese a imporre il proprio volere sul ménage famigliare e sulla gestione della casa e delle spese.

In particolare, stando a quanto raccontato dalla donna ai militari dell’Arma, il pensionato di recente era diventato più aggressivo: oltre alle minacce, l’avrebbe costretta ad andare a letto all’orario che stabiliva lui, impedendole di guardare più di un telegiornale al giorno e non facendole fare la lavatrice quando lei lo riteneva necessario, per risparmiare sul costo della bolletta elettrica.

Una situazione pesante, degenerata la scorsa settimana quando al culmine di una lite nata proprio da una discussione relativa a un’utenza domestica lui aveva picchiato la compagna, mandandola all’ospedale. Il sessantasettenne, dopo aver insultato la donna, l’aveva infatti spinta facendola sbattere violentemente contro una porta, causandole la rottura delle ossa della mano. Soccorsa dai sanitari del 118, la vittima era stata medicata e dimessa con una prognosi di 30 giorni per frattura composta del metacarpo. Rintracciato dai carabinieri, il pensionato, che risponde di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, è stato sottoposto alla misura cautelare decisa dal giudice di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna.

