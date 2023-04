Disdici tutti gli impegni, c’è Luca Argentero

di Claudio Cumani

U sogno nel cassetto? Luca Argentero ci scherza su: "Ne parlavo ieri con mia moglie. Ho fatto film, recitato in serie televisive e scritto un libro. Mi manca di comporre e cantare una canzone. Peccato che sia così stonato". Il libro, appunto. Si intitola Disdici tutti i miei impegni (Mondadori), è appena uscito e viene presentato oggi alle 18,30 all’Ambasciatori: è la vicenda di un imprenditore libertino e senza scrupoli finito agli arresti domiciliari nella casa dei genitori e della sua lenta presa di coscienza.

Come mai ha deciso di scrivere un romanzo?

"La storia mi è apparsa in testa, forse perché una vicenda simile è capitata a un amico, e ho sentito il bisogno di raccontarla. Spesso mi sono chiesto perché mi sono avventurato in questa impresa. All’inizio ho sottovalutato l’impegno: ho perso il conto delle revisioni alle bozze".

E’ un lettore appassionato?

"Fin da ragazzo ho divorato romanzi d’avventura e, crescendo, mi sono dedicato al genere fantastico e in particolare a un autore come Philip Dick. Ho attraversato fasi e conosciuto innamoramenti. Oggi leggo di tutto, dagli scrittori alti ai manuali di giardinaggio".

C’è qualcosa di lei in Fabio Resti, il protagonista?

"Come potrebbe non esserci? Il confine tra la realtà e la finzione è indecifrabile e i personaggi nascono dal mix prodotto dalla fantasia e dalla tua esperienza".

Arrivato a 45 anni, come giudica la sua carriera?

"Visto da dove sono partito e considerando che non ho studiato da attore, è andata oltre ogni aspettativa. Sono stato fortunato ad avere incontrato gente che ha creduto in me".

Come Ferzan Ozpetek?

"Certo, ma mi piace ricordare anche Francesca Comencini e Michele Placido. Con loro ho girato film che mi hanno permesso di stare in serie A: il fatto di essere scelto dagli autori rappresenta una certificazione importante".

Avrebbe fatto questo mestiere se non avesse partecipato al ‘Grande Fratello’?

"E chi può dirlo? Non ho la sfera di cristallo. Forse avrei debuttato a 25 anni come scrittore". Quanto l’ha aiutata il fatto di essere bello?

"E’ una questione che non sta in cima ai miei pensieri. Se fossi stato alto un metro e venti, con tutto il rispetto per le persone basse, forse non mi avrebbero fatto interpretare tante commedie romantiche".

Quando tornerà a indossare il camice di Fanti in ‘Doc’?

"Le riprese della terza serie cominceranno fra un mese e la messa in onda è prevista a gennaio ‘24. Per una serie che ha retto la prima serata, il terzo capitolo è quello chiave".

Hanno scritto che già sogna la pensione. E’ vero?

"Non ho detto questo. Io sono ossessionato dal tempo e dal suo utilizzo e sarebbe bello riappropriarsene. Ho lavorato sodo e quindi vorrei fra un po’ di anni pensare ad altro, occuparmi a tempo pieno della mia onlus".

A proposito, come sta andando ‘Caffé Onlus’?

"È una realtà solo digitale di cui mi occupo da dieci anni. Ogni settimana presentiamo una associazione diversa a cui simbolicamente chiunque può offrire un caffè o più di un caffè. L’idea è dimostrare che basta poco per risolvere grossi problemi".