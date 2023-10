Disegnatore meccanico junior

Mecbo Srl - azienda fabbricazione di pompe per calcestruzzo e macchine per l’edilizia - cerca disegnatoretrice meccanicoa junior. Richiesta la conoscenza Cad 2D e 3D possibilmente SolidWorks. Indispensabile Diploma o Laurea. Luogo di lavoro: Castel San Pietro Terme (via Umbria 101214 – Osteria Grande).Contratto: CCNL metalmeccanica Confapi - Tempo determinato. Orario: Tempo pieno.