Disegni osceni e simboli anarchici. Imbrattate le vetrine della Lega

Un risveglio amaro, quello di ieri mattina, per il Carroccio di Medicina, che ha trovato le vetrine della propria sede vandalizzate. Nella notte, infatti, qualcuno armato di una bomboletta spray nera ha deturpato l’ingresso con immagini oscene e simboli anarchici (nella foto). "Le intimidazioni non ci spaventano – avvertono i consiglieri comunali della Lega locale Salvatore Cuscini, Claudio Sasdelli e Francesco Landi –. Chi è venuto a vandalizzarci la sede, che paghiamo di tasca nostra per portare le nostre proposte alla comunità, evidentemente teme la nostra presenza politica. A sinistra c’è chi non riesce a tenersi e prova a intimidirci. Questi gesti non ci spaventano, anzi, ci spronano a fare ancora di più per la nostra comunità. Medicina ha bisogno di democrazia e alternanza e noi siamo pronti a fare la nostra pare. Nel 2024 saremo in campo e pronti a governare".

"Un gesto riprovevole e violento nei confronti dei nostri militanti, che mettono anima, corpo, tempo e cuore al servizio di Medicina. Non ci faremo spaventare: questo ci spinge ad aumentare i nostri sforzi in vista dei prossimi appuntamenti", aggiunge Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale del Carroccio. Sulla vicenda, subito denunciata alle autorità, indagano i carabinieri della Tenenza di Medicina.

z. p.