"Disegno dal vero per capire e raccontare la bellezza"

In fondo è una citazione dei Gran Tour degli architetti del tempo che fu. Perché il libro che Paolo Capponcelli presenta oggi alle 17,30 nella sala del museo Archeologico è uno sguardo lungo decenni su architetture, luoghi e personaggi. Il libro si intitola ‘Mille disegni dal vero’ e raccoglie gli schizzi realizzati e raccolti da Cappocelli, che di professione fa l’architetto, in 36 taccuini redatti fra il 1980 e il 2023. "Il disegno – ha scritto Pierluigi Cervellati nell’introduzione – è una necessità per continuare a ragionare, per pensare e per illustrare le bellezze dei luoghi". I soggetti hanno in parte attinenza con il mestiere dell’autore che, con Panstudio, ha progettato in città l’ampliamento della Pinacoteca, la pavimentazione di piazza Nettuno, il Museo della Musica, la Darsena del Cavaticcio. Dunque, monumenti dell’antichità e icone della modernità, paesaggi urbani e marini, personaggi e dettagli. "Ho cominciato a disegnare dal vero fin da ragazzo – racconta –. Adesso ho deciso di raccogliere buona parte di quei lavori in un volume". Ci sono i disegni di un viaggio archeologico in Siria del 2004 ("questi schizzi – scrive l’ex direttore dell’Archiginnasio Pierangelo Bellettini – bloccano sulla carta, meglio di ogni fotografia, meravigliate e attonite atmosfere") ma anche orchestre, cantanti o musicisti. Le tecniche sono molteplici: matita, pennarelli, china, pastelli da acquarello. "Sono gli strumenti elementari del disegnatore – spiega Capponcelli – anche se ora ho iniziato a fotografare i disegni sui taccuini e colorarli con un programma digitale. Come nella fotografia, è importante il punto di osservazione". Fra le oltre mille immagini ci sono ovviamente scorci bolognesi fatti di piazze, vie e ville collinari. "Tutto questo – spiega – è un mondo che genera altri interessi, un racconto che trova nel disegno una propria sintesi". Capponcelli si è occupato di importanti opere di edilizia pubblica.

Come giudica il momento che sta vivendo la città?

"Mi pare – risponde con franchezza – che si sia perso l’impulso che portò a suo tempo a grandi operazioni come il restauro del centro storico curato da Cervellati. È una città che spesso non riflette sul suo assetto". Sull’operazione Garisenda è scettico?

"Piuttosto che incravattare la torre con i ferri, la si poteva demolire e ricostruire – dice - salvaguardando i mattoni antichi e magari costruendo un ascensore interno". Chissà quali disegni potevano nascere, osservando quella operazione.

Claudio Cumani