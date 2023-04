Disegno in strada per Casile

"Rivogliamo il nostro angolo della gioia, il nostro rifugio dell’anima". Questi e altri slogan saranno affissi, sabato pomeriggio alle 15, in via Belle Arti 32. Dove il soffitto di cartongesso dello studio d’arte di Demetrio Casile, al piano terra del palazzo, è crollato a causa di un allagamento al piano superiore distruggendo gran parte delle opere. La "festosa kermesse" di sabato – la definisce così Casile, docente di Pittura ed educazione visiva all’Istituto di Belle Arti – è stata suggerita dagli studenti. "Ci saranno cartelli e tavoli sul marciapiede per disegnare all’aperto". Tutto quello che serve per "far riaprire presto lo studio, il nostro rifugio", ribadisce Casile. L’incidente sarebbe stato causato dal rubinetto di un bidet lasciato aperto sabato sera in un appartamento del secondo piano. L’acqua ha sfondato il tetto di due piani e allagato lo studio. Solo gli acquerelli, che sono stati completamente rovinati, hanno un valore di circa 60mila euro. "Stamattina (ieri, ndr) c’è stato un altro sopralluogo nello studio d’arte – racconta Casile –. Vigili del fuoco, periti e avvocati purtroppo hanno confermato gli enormi danni e l’inagibilità del locale per un lungo periodo".

Amalia Apicella