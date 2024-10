"Disegno le scintille della musica". José Muñoz firma il Jazz Festival

Il disegnatore e fumettista argentino José Muñoz, autore delle immagini per l’edizione 2024 del Bologna Jazz Festival, sarà protagonista nei prossimi giorni in Salaborsa (annullato l’appuntamento di oggi per l’allerta meteo) di un incontro che ruota attorno alla sua lunga relazione con il jazz. L’apporto di Muñoz al BJF sarà poi celebrato con una piccola pubblicazione editoriale che raccoglierà i disegni prodotti per il festival, alcuni dei quali inediti e presentati solo in questo fascicolo a tiratura limitata, che verrà diffuso durante alcuni concerti. L’artista poi domani sera si godrà al Conservatorio ’Last Tango: omaggio a Gato Barbieri’ della Martini Big Band.

José Muñoz che rapporto ha con il jazz?

"La folgorazione, alla fine degli Anni ’50, e stata con dei maestosi long playing pieni di pezzi straordinari di jazz degli anni Venti, Trenta e Quaranta portati a casa mia da un amico che li aveva avuti in prestito dalla sede di Buenos Aires dello Smithsonian Institute… Da allora, ascoltarlo, amarlo e disegnarlo e stato un permanente tutt’uno. Ancora vedo volteggiare le etichette bordò sul mio giradischi, non potevo credere a tanta bellezza, energia, sentimenti ed emozioni insieme. Che momento!"

I suoi dischi del cuore?

"Più che dischi, musicisti, momenti, interpreti, voci, lamenti, pianoforti, banjo, sax, allegrie, trombe… Kid Ory, Nick La Rocca, Louis Armstrong, Duke Ellington e Bubber Miley in ’Black & Tan Fantasy’, Bessie Smith, Bix Beiderbecke, Ma’ Rainey, Billie… Sublimazioni del talento e dell’eccellenza. Diversi anni dopo, lo scrittore, amico e collaboratore Carlos Sampayo mi ha illustrato quello che avvenne nel campo del jazz dopo il 1946/47. Sono molto contento di essere nuovamente a Bologna, per disegnare queste emozioni che ci attraversano. Per queste immagini mi sono messo nelle loro mani, sono riuscito a lasciarmi trasportare da loro, impiegando bianchi e neri che dovrebbero almeno suggerire ai vostri occhi scintillii elettrici nelle frontiere fra l’uno e l’altro, lì dove si toccano discutendo instancabilmente. Questi disegni, anche ingigantiti in una mostra temporanea per le vostre belle strade, non vogliono vendervi paradisi fasulli, soltanto accompagnarvi per un po’, anche sotto la pioggia, con le bellezze della musica e del disegno".

Come ha scandito la sua ispirazione, la musica?

"Lei e stata sempre presente nei miei lavori, attorno e dentro, affiorando, avvolgendomi. Le musiche sono tante, immense… si versano in sé stesse, le une nelle altre… Io, come americano del sud, disegnatore di storie che accadono anche nel nord, nelle mie fantasie mi cullo in accordi jazztango. E approfitterò della mia presenza qui per andare ad ascoltare che musica si suona oggi".

Lei ha disegnato storie con protagonisti musicisti, Gardel, Parker, Holiday, come si approccia a questi miti?

"Con ammirazione e rispetto".

È complicato dare corpo al mito?

"È complicata la faccia perché, contrariamente al corpo, è quasi sempre nuda ed è difficile, scomodo, essere dentro una faccia che non hai inventato tu".

Chi le piacerebbe raccontare ancora?

"Per il momento con Gardel e Billie Holiday credo di aver già dato… Il bianco del Sud e la nera del Nord. Quando devo disegnare una faccia esistente ma invecchiata mi muovo meglio, c’è più appiglio. Mi ricordo una storia che ho fatto negli anni ’80 con Sampayo, ’Giochi di Luce’, dove il personaggio si ispirava a Samuel Beckett, ma non doveva somigliare a lui perché non era lui, era un altro personaggio. Però, pensandoci, nonostante tutto, una faccia che avrei voglia di disegnare, di riportare fra noi, è quella di un Bertrand Russell che fosse Bertrand Russell, ma che cosa gli possiamo far dire davanti a questo mondo, eh?"