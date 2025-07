Disinnesco della bomba, chiusa l’Autostrada

Operazioni notturne, oggi a Casalecchio per il disinnesco e rimozione della bomba d’aereo dal peso complessivo di 100 libbre (53 chilogrammi, di cui 26 chili di tritolo) ritrovata lo scorso 7 aprile nei pressi di via Zannoni nel corso dei lavori della Nuova Porrettana. Le attività di bonifica si svolgeranno nel corso di una delicata operazione notturna che inizia stasera alle 23. Trattandosi poi di un ordigno risalente alla seconda guerra mondiale rinvenuto in zona poco densamente popolata, per contenere l’area di sgombero e ridurre i disagi, i genieri dell’esercito hanno realizzato una struttura di contenimento certificata che ha consentito di ridurre l’area di evacuazione ad un raggio di 258 metri, riducendo così a sole due persone i residenti da evacuare.

Vista la prossimità al tracciato autostradale sarà necessario chiudere temporaneamente l’Autostrada Bologna-Firenze nella tratta Casalecchio-Sasso Marconi Nord. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Bologna e dal comando delle forze operative nord dell’esercito, saranno condotte dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri di Castel Maggiore. Da stamattina e fino a conclusione dell’operazione, sarà istituito un Centro coordinamento soccorsi presso la sede della polizia locale. A ridosso dell’area ci sono anche i binari della ferrovia Bologna-Porretta anche se il servizio di trasporto passeggeri non subirà interruzioni in quanto il disinnesco si svolgerà in orario notturno in cui non è previsto il transito dei convogli.

Oggi alle 22 inizio delle evacuazioni. Dalle 23 si svolgeranno le due distinte fasi operative. La prima consiste nella neutralizzazione sul posto dell’ordigno attraverso la rimozione di sistemi di innesco e, successivamente si procederà al trasporto e al brillamento previsto domani in una cava di Pianoro già utilizzata per analoghe operazioni. "In questo modo – spiega il Comune – si attenderà il passaggio dell’ultimo treno previsto sulla tratta, prima di chiudere la ferrovia, così come si chiuderanno il tratto autostradale e l’autogrill Cantagallo solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni. Sempre in orario notturno, resterà interdetta al passaggio veicolare e pedonale anche una parte di via Ronzani. Si stima che l’operazione possa essere portata a termine in circa tre ore.

g. m.