"Dislocare gli eventi in tutti i quartieri"

Piazza Dalla, la zona Fiera, ma anche via Zago: questi i luoghi proposti dal vicesindaco Emily Clancy per ‘dislocare’ la movida e decongestionare le solite piazze. "Nessun quartiere sarà dormitorio", ha detto la ‘sindaca della notte’, spiegando che nel piano per l’estate, realizzato con Fondazione Innovazione Urbana, "ragioneremo sui parchi, per capire quali sono i più adatti e in quali orari. Punteremo su alcune piazze, prima fra tutte piazza Dalla, al centro di un investimento". E per rendere raggiungibili queste zone, si lavorerà sulle linee notturne dei bus, oltre a organizzare delle night walk.