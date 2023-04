’Disognando Bologna’: disegni e sogni insieme per immaginare una città senza barriere

Lo scorso anno abbiamo scritto un libro in Caa (comunicazione aumentativa alternativa) che parla della storia di Bologna, la nostra città. La Caa è uno strumento che aiuta le persone con difficoltà di comunicazione associando alle parole, simboli corrispondenti. L’utilizzo della Caa ci ha permesso di includere un nostro compagno con disabilità, abbattendo così molti ostacoli testuali che di solito limitano la sua partecipazione alle nostre attività. Questo progetto, infatti, è stato molto importante per rafforzare le relazioni nel nostro gruppo e per farci rendere conto di tutte le barriere architettoniche e culturali che spesso sottovalutiamo durante la vita quotidiana. Per prima cosa ci siamo divisi in gruppi: ognuno doveva approfondire uno specifico monumento di Piazza Maggiore. C’erano i disegnatori che si occupavano delle illustrazioni e gli scrittori per il testo. Successivamente, aiutati dalla prof.ssa Deleo, abbiamo trascritto il testo in Caa tramite un software. Durante le ore di Arte abbiamo reinventato la facciata di San Petronio che è rimasta incompleta nel tempo. Abbiamo effettuato, poi, un’uscita al centro storico in cui ognuno ha fatto da guida sul monumento assegnato. Anche il nostro compagno ha partecipato studiando sul libro in Caa. Il titolo del nostro libro è ’Disognando Bologna’ perché abbiamo disegnato e sognato insieme la nostra città senza barriere. Quest’attività ci ha aiutati a non farci influenzare dai pregiudizi riguardo alla disabilità e ci ha fatto superare l’imbarazzo che spesso nasce parlandone. Questa esperienza potrebbe essere utile anche ad altre classi, considerati i pregiudizi ancora molto diffusi nella società.