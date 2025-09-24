Disordini al Copernico, incatenati gli ingressi e bengala sui cassonetti. Indagano i carabinieri

Sono arrivati verso le 7.30 e hanno incatenato i cinque ingressi degli altrettanti blocchi in cui si articola il liceo Copernico. Via Garavaglia, lunedì mattina, giorno dello sciopero pro Gaza. Loro sono alcuni copernicani che volevano impedire ai compagni di entrare a lezione. Serrato i blocchi, libero l’accesso dal garage da cui sono entrati i primi collaboratori scolastici seguiti dal personale della segreteria e dai docenti che non hanno fatto sciopero. Il peggio è accaduto fuori. "Non si sa se nostri studenti o esterni – spiega la preside Claudia Giaquinto – hanno spostato due cassonetti dell’immondizia (foto) davanti alla scuola e in uno dei due vi hanno gettato dei fumogeni". Non appena dal liceo se ne sono accorti "li abbiamo fatti spegnere". Immancabili i video postati su Instagram.

Indagine in corso dei Carabinieri che hanno recuperato i video delle telecamere del liceo. Su quanto è accaduto "occorre un approfondimento", anticipa la preside. Certo che è alle 9.10 quando i liceali sono partiti alla volta del corteo, che ha radunato per le strade cittadine circa trentamila persone, le aule di via Garavaglia non sono rimaste vuote. "Chi ha voluto è entrato. Il portone è rimasto aperto fin verso le 11", chiarisce Giaquinto che annuncia un aggiornamento del curriculum relativo l’insegnamento dell’educazione civica in classe. Anche per accogliere le istanze dei ragazzi in tema di diritti civili.

f. g. s.