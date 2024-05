Disordini al don Bosco, concesso rito alternativo al giovane arrestato

Processo con rito abbreviato condizionato per Giò, lo studente diciannovenne arrestato un mese fa dai carabinieri intervenuti al parco Don Bosco. È quanto deciso ieri in Aula dalla giudice Anna Fiocchi che ha accolto la richiesta della difesa (il ragazzo è assistito dall’avvocato Mario Marcuz): alla precedente udienza, era stato convalidato l’arresto del giovane – per lui l’accusa è di furto pluriaggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale – senza misure cautelari. L’abbreviato sarà condizionato all’audizione di due testimoni e di un consulente medico, oltre al deposito di sette video, cinque foto e i certificati medici.

"Siamo soddisfatti – così il legale – che la giudice abbia accolto la nostra richiesta e quindi la conseguente integrazione probatoria da parte della difesa". Fuori dal tribunale una trentina di attivisti ha organizzato un presidio pacifico di solidarietà nei confronti del diciannovenne che, una volta uscito, è stato accolto con cori e abbracci. Poco dopo, i manifestanti sono partiti in corteo in direzione piazza Scaravilli. La prossima udienza, con possibile sentenza, è stata fissata al 23 settembre. Il giovane era stato arrestato all’inizio di aprile quando i carabinieri erano intervenuti al parco Don Bosco dopo la chiamata di un residente che segnalava un furto all’interno del cantiere del tram, al lato affacciato su via Serena. Fasi concitate durante le quali il ragazzo si sarebbe scagliato contro i militari che, per respingerlo, erano ricorsi a taser e spray al peperoncino. Il bilancio è stato di tre carabinieri feriti con prognosi tra i dieci e i venti giorni e il 19enne dimesso dall’ospedale con una prognosi di cinque giorni per contusioni al collo e al costato. Già il giorno prima dell’arresto, al parco Don Bosco c’erano stati violenti scontri tra le forze dell’ordine e i manifestanti per il taglio dei primi alberi nell’area verde.