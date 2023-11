Disprezzo bipartisan. Studenti bruciano le foto di Meloni e Schlein

Gli studenti non hanno fatto sconti a nessuno. Hanno bruciato tanto la foto della premier Giorgia Meloni, quanto quella della segretaria del Pd Elly Schlein, in una sorta di par condicio del disprezzo. È successo ieri mattina, durante la manifestazione studentesca, anche in solidarietà con la Palestina, contemporanea ma distinta dallo sciopero generale, con 3mila manifestanti confluiti in piazza Maggiore. I ragazzi, invece, erano poco meno di 300, guidati dal collettivo Osa (i ‘piccoli’ di Cambiare rotta). Con loro anche alcune rappresentanze - poco nutrite - dei collettivi universitari. Partiti da piazza San Francesco, gli studenti si sono diretti verso piazza Maggiore. In via Ugo Bassi, però, hanno trovato davanti a loro lo sbarramento delle forze dell’ordine, a impedire che le due manifestazioni si ‘toccassero’. Ed è stato qui che i ragazzi, dopo essersi posizionati a formare un cerchio, hanno afferrato dei cartoncini, con attaccate le foto della premier, della segretaria dem e anche del primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu e del sindaco Matteo Lepore, e gli hanno dato fuoco, utilizzando dei fumogeni. Una vicenda che ricorda il fantoccio con le fattezze di Giorgia Meloni, appeso a testa in giù, lo scorso anno, dagli attivisti del Cua.

L’azione, monitorata dalla Digos, che sta adesso valutando le posizioni dei giovanissimi piromani d’effigie, ha suscitato la reazione del mondo politico. Il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei, parla di una "violenza inaccettabile", spiegando come "purtroppo questi fatti accadono spesso a Bologna, dove la sinistra radicale prolifera anche grazie al fatto che membri della maggioranza in Comune guardano con compiacimento e giustificazionismo a questi fatti", auspicando "che questi soggetti vengano individuati e perseguiti" e consigliando loro "di mettersi a studiare, innanzitutto la storia e l’educazione civica, sulla cui conoscenza sono evidentemente tutti da bocciare". Per la vice sindaco Emily Clancy "L’importanza dei temi e dei problemi per cui siamo scesi in piazza oggi a migliaia – ha detto – non può e non deve essere scalfita dagli episodi esecrabili occorsi a causa di alcuni individui. Dare fuoco a delle foto che ritraggono delle persone, additandole come bersagli, è un gesto ignorante e violento che travalica i codici di ogni civile contestazione. È per questo che esprimo la mia solidarietà al sindaco Lepore e alle altre leader politiche le cui immagini sono state bruciate". "Questi atti di odio non lasciano spazio al confronto e al dibattito che sono il cuore della democrazia", ha detto invece la segretaria del Pd Federica Mazzoni. Dall’opposizione, Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino della Lega parlano di "episodi gravi che mostrano una violenza latente evidentemente nascosta nei gruppi di estrema sinistra. Condanniamo questi gesti e invitiamo anche la maggioranza a farlo". In serata, gli studenti universitari, con tando di tende, sono tornati in corteo, a protestare contro la carenza di alloggi.