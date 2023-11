Dissesto, Erriquez rassicura:: "Impegno per ridurre i disagi"

Assemblee di cittadini, consigli comunali che rischiano di finire in rissa: la situazione a San Pietro in Casale, a causa del disavanzo di bilancio di 3,6 milioni, è sempre più tesa. Ed ora, ad esprimersi in merito, è Alessandro Erriquez, il presidente dell’Unione di comuni Reno Galliera, di cui San Pietro fa parte: "Con l’approvazione del piano di riequilibrio, si sono poste le basi per garantire alla comunità di San Pietro in Casale un futuro più tranquillo rispetto a uno scenario di commissariamento del Comune. In questi mesi difficilissimi, l’Unione Reno Galliera non ha fatto mai mancare il supporto all’amministrazione, con l’obiettivo di aiutare una comunità amica, garantire i servizi, minimizzare i disagi ai cittadini".

"Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti che la legge ci permette – continua Erriquez –, con il coinvolgimento della struttura tecnica e l’impegno di unanime della componente politica, rappresentata unitariamente dalle sindache e dai sindaci degli altri sette Comuni". Il primo cittadino ricorda poi come "la giunta dell’unione, all’unanimità, abbia anche spalmato un debito di 330mila in otto anni, senza danneggiare gli altri municipi". Poi, un affondo alle opposizioni che, a suo dire, avrebbero soffiato sul fuoco: "Registro che chi, soprattutto nelle minoranze consiliari di San Pietro in Casale, aveva scommesso, in modo strumentale e irresponsabile, sul commissariamento, manifesta ora segnali di nervosismo. Lo testimoniano alcuni attacchi diretti di questi giorni, proprio nei miei confronti – sottolinea Erriquez –. Il lavoro non è certamente finito, perché continueremo a stare al fianco di questa e della futura amministrazione comunale, con il solo scopo istituzionale di alleviare i maggiori effetti negativi del piano di riequilibrio. San Pietro ha le spalle forti per affrontare le sfide del futuro, grazie alla capacità di investimenti che permane, a una realtà imprenditoriale forte e dinamica. In più, potrà contare sull’Unione che continuerà a mantenere intatti moltissimi servizi essenziali".

Zoe Pederzini