Dissuasori, segnaletica e sensi unici. Città 30: lavori per 800mila euro

La Città 30 entra nel vivo con un pacchetto di interventi da 800mila euro. Obiettivo: mettere in sicurezza la città, partendo dai punti critici della viabilità.

I lavori nei quartieri della città partiranno da lunedì, nell‘ambito del Piano della sicurezza stradale urbana, e saranno interessate diverse zone della città, individuate – spiega una nota del Comune – come opere propedeutiche al tram e in altri casi, invece, basandosi su segnalazioni di problematiche relative a segnaletica, mobilità e "pericolosità percepita" ricevute da Quartieri, Polizia locale, Tper, Hera e cittadini.

In questo modo "si persegue l‘obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza stradale complessive in città, sia per le auto e le moto sia per i pedoni e i ciclisti", scrive l‘amministrazione. Soddisfatta l’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli: "Aggiungiamo un altro tassello al progetto di rendere Bologna una città sicura, con strade a dimensione di tutti gli utenti della strada", aggiungendo che "ciascuna delle opere sarà puntualmente illustrata nelle sedi opportune per raccogliere i suggerimenti dei cittadini interessati". I principali interventi vanno dalla messa in sicurezza di carreggiate e incroci alla realizzazione di manufatti per la moderazione o riorganizzazione del traffico (penisole, isole salvagente e dissuasori). Si prevedono anche nuovi sensi unici; nuova segnaletica; l’adeguamento di percorsi pedonali e ciclabili; scivoli o rampe sui marciapiedi; la riqualificazione di fermate dei bus.

Il primo progetto riguarderà la zona residenziale a Borgo Panigale tra le vie del Greto, Aretusi e Caboto: si tratta di "un intervento funzionale al progetto esecutivo della linea rossa del Tram che prevede la riorganizzazione della circolazione stradale e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali". Nello specifico si prevede la creazione di elementi di moderazione della velocità in via Aretusi e la contestuale ricucitura dei percorsi veicolari che la collegano alle via del Greto e via Caboto. Il progetto, attraverso la riapertura dell’intersezione con via Aretusi, prevede la possibilità di accedere alla zona anche percorrendo via della Pietra. Poi elementi di moderazione della velocità tra le vie della Salute, Biancolelli, Panigale ed Emilio Lepido; altre ’Zone 10’; una nuova rotatoria nelle vie Cavalieri Ducati e Ariosto. Opere di moderazione della velocità anche in via di Mezzo, strada extraurbana che collega via Persicetana e via del Vivaio.

Al Navile, invece, si interverrà su via del Tuscolano: nel tratto tra la rotonda del Tuscolano e l’incrocio con via Silone sarà realizzato un percorso pedonale di 75 metri in sede propria e verranno installati rallentatori ottici. Sempre al Navile, in vista della linea verde del Tram si realizzeranno diversi interventi con nuovi schemi circolatori e di miglioramento della sicurezza stradale per i pedoni nelle vie Passarotti, Corticella, Lombardi,Di Paolo e Primaticcio.

Al Savena, invece, su via Emilia Levante si procede con corsie ciclabili monodirezionali nel tratto da viale Lenin-via Po a via Due Madonne, mentre nel quartiere San Donato-San Vitale, lungo via Mattei, nel tratto tra via Bassa dei Sassi e il confine comunale, s’installeranno dissuasori luminosi "anche a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti per la moderazione della velocità in prossimità dei caseggiati che si affacciano sulla via", sottolinea Palazzo D’Accursio. Passando al quartiere Porto-Saragozza, in via Zucchi è previsto un intervento di moderazione della velocità e un senso unico di marcia con direzione da via Andrea Costa verso via Valeriani; in corso di esecuzione dei lavori "verrà valutata la possibilità di regolarizzare stalli di sosta aggiuntivi", segnala il Comune. Infine, al Santo Stefano sensi unici in via Monari, via Busi e via Francioni in zona via degli Orti.