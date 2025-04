"Distributore tedesco chiede risarcimento milionario a Fedrigoni"

Dopo la disponibilità espressa del gruppo Fedrigoni di revocare l’accordo di licenza con il distributore internazionale tedesco Jacob Jurgensen per produrre e distribuire in Europa, tramite la società Paper Fast, carta per fotocopie "Copy 1 e 2" dell’iconico marchio Carta Fabriano, l’azienda tedesca avrebbe chiesto a Fedrigoni un risarcimento milionario. A riferire la circostanza, appresa in maniera ufficiosa, è stato in Consiglio regionale l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi. Giovedì l’incontro con l’azienda e Regione.