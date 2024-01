Distribuzione di legna gratis: piace l’iniziativa del Comune

Grande successo ad Argelato per la distribuzione della legna da ardere. Si tratta infatti dell’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale e arrivata alla seconda edizione. Stiamo parlando del legname tagliato dal Comune nel verde pubblico e messo a disposizione gratuitamente dei cittadini.

"Dopo la prima edizione ’sperimentale’ del 2022 – spiega il sindaco Claudia Muzic – l’amministrazione comunale di Argelato ha chiuso il 2023 con la seconda edizione dell’iniziativa durante la quale viene regalata legna da ardere ai cittadini argelatesi che ne fanno richiesta. Tutto ciò nasce con il primario obiettivo di riciclare il legname che il Comune ottiene dalla manutenzione del verde sul proprio territorio, evitando di mandarlo in smaltimento. Da non dimenticare poi il costo alle stelle dell’energia dello scorso anno. Tutte le famiglie che avevano preso la legna comunale avevano avuto un certo risparmio".

E l’iniziativa è piaciuta parecchio. Secondo i dati forniti dall’amministrazione comunale quest’anno infatti sono state circa 50 le domande ricevute, per circa un metro cubo (500-600 chili circa) a famiglia di legna. Vale a dire legname vario come pioppo, olmo, acero, residui di abbattimenti e potature che ha trovato una nuova destinazione. La distribuzione si è tenuta recentemente presso il BoscoVivo di Funo. "La richiesta – continua il primo cittadino – anche quest’anno doveva essere corredata da una autocertificazione sulla rispondenza dell’impianto in proprio possesso alla normativa regionale vigente (piano aria). Infatti dobbiamo verificare se coloro che richiedono la legna al Comune abbiano poi gli impianti a norma di legge".

p. l. t.