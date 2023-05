Distribuzione kit antizanzare

Da lunedì a Bentivoglio ci sarà la distribuzione gratuita porta a porta delle scatoline contenenti le capsule di prodotto antilarvale contro la zanzara tigre. La distribuzione avverrà nella fascia oraria compresa dalle 8 alle 18. La prima distribuzione sarà nel capoluogo e, a seguire, San Marino, Castagnolo Minore, Santa Maria in Duno e SalettoFbbreria, fino ad arrivare alla fine di maggio. Le scatole saranno distribuite dagli operatori della società Sustenia che, con l’occasione, saranno disponibili a dare informazioni sul modo migliore di utilizzare il prodotto e sull’attività di contrasto alla zanzara tigre. Il prodotto sarà da distribuire nelle caditoie e pozzetti di cortili e giardini privati, nel periodo maggio-settembre. Nei condomini, per quanto possibile, viene chiesto che il ritiro della scatolina sia fatto da un referenteresponsabile della gestione del cortile condominiale. Per quelle abitazioni in cui non saranno trovate persone in casa la scatolina sarà lasciata nella buchetta postale avvolta da un sacchetto bianco.