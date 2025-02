Distrugge a calci la stazione . Denunciato 15enne

Distrugge parte della stazione ferroviaria a Pioppe di Salvaro perché, come ha poi dichiarato, alle forze dell’ordine: "Mi andava di farlo". Ennesimo vandalo minore nei guai. I carabinieri di Grizzana Morandi hanno denunciato il responsabile di un danneggiamento alla procura del Tribunale per i minori di Bologna. È accaduto, nel tardo pomeriggio di due giorni fa, nella sala d’attesa della stazione dei treni di Pioppe. Il 15enne è stato visto prendere a calci la biglietteria self service e distruggere il vetro della porta dell’edificio.

z. p.